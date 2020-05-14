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أخبار مصر | برلماني: تحسن كبير في المترو والسكة الحديد منذ تولى كامل الوزير

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كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 02:25 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: تحسن كبير في المترو والسكة الحديد منذ تولى كامل الوزير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب، على حرص وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير على القيام بجولات ميدانية مستمرة لمختلف المؤسسات التابعة للوزارة بصفة عامة ولمرفقى السكك الحديدية ومترو الأنفاق بصفة خاصة.

وأكد "مسعود" فى بيان اليوم الخميس، أهمية الجولة التفقدية المفاجئة التى قام بها بها وزير النقل لمحطة الشهداء بمحطة مترو الأنفاق "التبادلية بين الخطين الأول والثاني"، خلال الساعات القليلة الماضية لمتابعة انتظام حركة مترو الأنفاق ومتابعة تقديم كافة التسهيلات للركاب.

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وتفقد الوزير للمحطة ومتابعته لمرور أكثر من 10 قطارات بالخطين الأول والثاني وتوجيه لقيادات المترو بالدفع الفوري بقطارات إضافية في أي محطة تظهر بها تكدسات بالتزامن مع خروج الموظفين من الهيئات والشركات والوزارات بالإضافة إلي تواجد كافة قيادات مترو الأنفاق بجميع المحطات لمتابعة حركة الركاب وموافاته بتقارير على مدار الساعة عن حركة المترو في الخطوط الثلاثة، وكذلك استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس من حيث التعقيم والتطهير المستمر للمحطات والقطارات. 

كما أشاد "مسعود" بحرص الوزير على عقد عدد من اللقاءات المباشرة مع عدد من الركاب وتأكيده على أهمية ارتداء الكمامات للوقاية من فيروس كورونا وأهمية التطهير المستمر للأيدي بالكحول، مؤكدا أهمية توجه الوزير إلى محطة مصر للسكك الحديدية حيث اطمئن على نظافة المحطة وعلى جداول التشغيل الخاصة بالفترة القادمة وتكليفه لقيادات السكة الحديد برفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لسفر الركاب بمناسبة عيد الفطر المبارك واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتسهيل سفر الركاب وكذلك التطهير المستمر للمحطات والقطارات لمجابهة فيروس كورونا.

وأكد عضو مجلس النواب، أن مرفقى مترو الإنفاق والسكة الحديد شهدا تحسنا كبيرا فى الخدمة منذ أن كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى الفريق كامل الوزير يتولى حقيبة وزارة النقل، مشيرا إلي أن المتابعة المستمرة من الوزير المرفقين كان له أثاره الإيجابية.فى تطويرهما وتحديثهما.

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