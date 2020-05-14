أخبار مصر | بسبب عاشور.. نقيب المحامين يشكل لجنة للتحقيق مع موظف بالنقابة

وأوضح في بيان صحفى، أن تـشكل لجنة مكونه من الأساتذة:

"الأستاذ مجدي سخي عضو المجلس، الأستاذ سعيد عبد الخالق عضو المجلس، الأستاذ محمود الداخلي عضو المجلس، الأستاذ صلاح سليمان عضو المجلس"، وللجنة كافة السلطات والصلاحيات لإجراء التحقيق واستجواب المشكو في حقه وسماع من ترى سماعهم من الشهود، ومعاينة ما يــســتــوجـب التحقيق معاينته، وجــرد عهدة المشكو فــي حقه وتسليمها إلى الــمدير المالي مـحمد مصطفي كمال على أن ينتهي التحقيق في خلال عشرة أيام من تاريخه للأهمية القصوى.

وقال "عطية" في بيان اليوم إن عدنان عفت عبد السلام الموظف بالنقابة العامة أحجم بتاريخ 13 5 2020 عن تسليم أصول كافة التعاقدات التي أبرمتها النقابة العامة بـشـأن عــقــد الــقـرض من جهة أجنبية بمبلغ 172 مليون يورو، وما واكــب ذلك من تعـاقــدات مـع شـــركة دلـتـا للتنمية العمرانية وشركة" تحالف المقاولون المتحدون "(الخــــلـيــل للــمـقــاولات العامة والتوريدات والنجار للمقاولات وشركاه ومكة للإنشاء والتعمير).

وأضاف عطية أن عقد الــتمويل المبرم بين الأستاذ سـامح عــاشور النقيب السابق وبين شــــركة وادي الـبـردي وشـــركـــة بــلــوك الشرق الأوسط وشركة الإمارات العربية في 29 10 2018 للحصول من شــركة وادي البردي ومقرها لندن – الممـلـكة المتحدة على قرض لنقابة المحامين قــيـمـتــه 172 مليون يورو، وعـــقــد ثــان بـذات الـقـيـمة وبذات الخصوص".



وأشار إلى أنه خرج من النقابة وترك عمله بغير إذن، مبديًا للأستاذ عامر عبدالتواب مـدير شــئـون الـعاملين بالنقابة أنه يطلب إخراجه من هذه المـســألـة، وغادر النقــابـة دون أن يجيب على الإفادة الموجهة إليه كتابة مــــن نـقيب المحامين رجائي عطية، مؤكدا أنه امتنع عدة أيام عن تسليم عقد الــمــركب فرعون النيل الخاص بنقابة المحامين، وبعد أن استمهل الأستاذ عــبدالـحفــيظ الــروبي عـــضـــو مــجــلـس الــنقــابة أكـثر من مرة لإحضار العقد دون جدوى، مما حداه إلى طلب التحقيق معه حيث تحرر محضر بذلك.

