أخبار مصر | برلمانى: السيسي أول قائد عالمى نبه العالم لضرورة التعاون فى مجابهة كورونا

أكد النائب حسين أبو جاد، عضو مجلس النواب، أن وصف منظمة الصحة العالمية لوباء فيروس كورونا بأنه أخطر جائحة شهدها العالم على مدى 100 عام وتأكيدها على ضرورة التضامن الدولي لمواجهة الفيروس، دليل قاطع على الرؤية الثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسى باعتباره أول قائد عالمى لا ينبه العالم على ضرورة التعاون الدولى فى مواجهة كورونا فقط، ولكن جعل العالم كله يتحدث عن مصر خلال مساندتها ودعمها لكل من الصين وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية والسودان فى مواجهة فيروس كورونا من خلال تقديم المستلزمات والمساعدات الطبية لهذه الدول.

وطالب "أبو جاد" فى بيان اليوم الخميس، من جميع دول العالم اتخاذ مصر كمثل وقدوة فى ضرورة التعاون الدولى بين مختلف دول العالم لمواجهة فيروس كورونا بعد أن سبقت مصر منظمة الصحة العالمية فى مبادرتها بالتعاون الدولى فى مواجهة هذا الفيروس.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أكدت فى تقرير احصائى صدر فى جنيف إنه رغم أن الأشخاص فى العالم أصبحوا يعيشون حياة أطول وأكثر صحة إلا أن ظهور فيروس كورونا الذى تسبب فى خسائر فادحة فى الأرواح إضافة إلى تعطيل سبل العيش بات يهدد التطورات الأخيرة فى مجال الصحة والتقدم نحو أهداف التنمية العالمية.

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وقال الدكتور تادروس ادهانوم مدير عام المنظمة إنه إذا كان الخبر السار فى إحصاء المنظمة هو أن الأشخاص حول العالم يعيشون حياة أطول وأكثر صحة إلا أن الخبر السيئ هو أن معدل التقدم بطئ للغاية بحيث لا يفى بأهداف التنمية المستدامة والتى قد يبعد فيروس "كورونا" العالم عنها بشكل أكبر.

ودعا التقرير دول العالم إلى الاستثمار فى أنظمة صحة قوية ورعاية صحية أولية باعتبارهما أفضل دفاع ضد فيروس "كورونا " وضد العديد من التهديدات الصحية الأخرى التى يواجهها السكان حول العالم مؤكدا أن النظم الصحية والأمن الصحى هما وجهان لعملة واحدة.

ولفت إلى أن متوسط عمر السكان المتوقع حول العالم قد ارتفع وكذلك متوسط العمر الصحى ولكن بشكل غير متكافئ مشيرا إلى أن أكبر المكاسب التى تم الإبلاغ عنها كانت فى البلدان منخفضة الدخل والتى شهدت ارتفاعا فى متوسط العمر المتوقع بنسبة تصل إلى 21 % او 11 عاما وذلك بين عامى 2000 و2016 مقارنة مع زيادة قدرها 4 % او 3 سنوات فقط فى البلدان ذات الدخل المرتفع.