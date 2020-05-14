أخبار مصر | 'الصحفيين' توفر حجز تذاكر القطارات خلال عيد الفطر من النقابة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 02:25 مساءً - انت الان تقراء خبر 'الصحفيين' توفر حجز تذاكر القطارات خلال عيد الفطر من النقابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن محمد يحيى يوسف عضو مجلس نقابة الصحفيين، ورئيس لجنة الخدمات والتكنولوجيا، عن توفير إمكانية حجز تذاكر القطارات للزملاء أعضاء الجمعية العموميو، من خلال المكتب الموجود بالنقابة، خلال فترة عيد الفطر المبارك، بداية من اليوم الخميس، وذلك بعد أن كان الحصول على التذاكر خلال فترة العيد من خلال محطات السكة الحديد فقط.

وقال "يوسف" في بيان له، إنه تم التواصل مع المهندس أشرف رسلان رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لتوفير تذاكر العيد من خلال مكتب التذاكر الموجود في النقابة، وأيضًا بسبب للزحام الشديد الذي تشهده محطات السكة الحديد خلال حجز تذاكر العيد، وحفاظًا على سلامة الزملاء الصحفيين من الاصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف رئيس لجنة الخدمات والتكنولوجيا، أن المهندس أشرف رسلان، كلف المهندس محمود ماهر وكيل الوزارة المسؤول عن التسويق والمبيعات، بتسهيل مهمة الصحفيين في حجز التذاكر من المكتب المتواجد في مقر النقابة، سواء على قطارات الوجه القبلي أو بحري، مثله مثل أي شباك تذاكر على مستوى الجمهورية.

وتابع: "بذلك يمكن للسادة أعضاء نقابة الصحفيين التمتع بميزة الحجز على القطارات المُكيفة من مكتب النقابة، قبل موعد السفر بسبعة أيام، حجز مقدم، نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد حاليًا، ولحين عودة تشغيل الجدول الأصلي للقطارات".