أخبار مصر | جامعة القاهرة: تقديم الألعاب الترفيهية للأطفال العائدين من الخارج

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 02:25 مساءً - انت الان تقراء خبر جامعة القاهرة: تقديم الألعاب الترفيهية للأطفال العائدين من الخارج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في لافتة إنسانية، حرص الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، على توفير ألعاب للأطفال المتواجدين مع أسرهم بالمدن الجامعية من العائدين من الخارج والذين يقضون فترة الحجر الصحي لمدة 14 يومًا في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقدم العاملون بالمدينة الجامعية عددًا من الألعاب للأطفال والتي تنوعت بين عرائس للبنات وألعاب ذكاء للأولاد، فضلًا عن توفير عدد من الألعاب في حدائق المدينة للتسلية وإضافة جو من المرح على الأطفال وفق الاجراءات الاحترازية.

وأكد الدكتور الخشت، أن ما تقدمه الجامعة للعائدين من الخارج لتخفيف فترة الحجر الصحي عليهم، وتأكيدًا على أن الدولة المصرية لا تتهاون في رعاية أبنائها وتقدم لهم كل ما يحتاجونه بالمجان، مشيرًا إلى أن تقديم الألعاب للأطفال لأنهم اطفالنا جميعا وعلينا مراعاتهم في أصعب الظروف.

يذكر أن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، استقبل المصريين العائدين من الخارج بالورود، وحرص على توفير كافة احتياجاتهم، إلى جانب الإشراف على عملية التسكين وجودة الغرف والخدمات المتاحة.

خروح 160 من مستشفات لعزل وارتفاع أعداد المتعافين لـ2486

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 160 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2486 حالة حتى اليوم.

Advertisements

2980 حالة تحولت نتائجها من إيجابية لسلبية

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2980 حالة، من ضمنهم الـ 2486 متعافيا.

تسجيل 338 إصابة جديدة بكورونا.. و12 وفاة

وأضاف أنه تم تسجيل 338 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاربعاء، هو 10431 حالة من ضمنهم 2486 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و556 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية..