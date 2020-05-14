أخبار مصر | برلماني: التعاون بين مصر والصين رائع في مواجهة كورونا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 02:25 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: التعاون بين مصر والصين رائع في مواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد المهندس محمد فرج عامر، رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الصينية، ورئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب بتصريحات السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانج التي أكد فيها دعم بلاده الثابت لمكافحة مصر وباء كورونا المستجد (كوفيد -19) بإجراءات عملية تعكس بشكل كامل عمق الصداقة بين البلدين.

وقال، في بيان اليوم الخميس: إن مصر والصين ستحتفلان بذكرى مرور 64 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في الثلاثين من مايو الجاري. واعتبر "عامر" أن التعاون بين القاهرة وبكين في مواجهة فيروس كورونا نموذجا رائعا يجب أن تقتدي به جميع دول العالم لمواجهة فيروس كورونا، مشيدا بتأكيد السفير الصيني بالقاهرة، أن بلاده دعمت بقوة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

ونوه بأن الشعبين المصري والصيني وقفا بحزم للحيلولة دون تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد -19)، وأن بكين سلمت للقاهرة الدفعة الثانية من المساعدات الطبية، وأن الدفعة الثالثة من هذه المساعدات ستصل إلي مصر قريبا،.

ولفت إلى أن مصر ستتغلب على هذا الوباء بفضل الجهود المشتركة بين القاهرة وبكين وأن العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين ستتعمق بشكل أكبر بعد تجاوز هذه المرحلة من تفشي الوباء. السفير الصيني: مصر ستتغلب على كورونا Advertisements

وفي وقت سابق قال لياو ليتشيانج، السفير الصيني بالقاهرة، إن مصر ستتمكن من التغلب على فيروس كورونا في أسرع وقت ممكن. وأضاف ليتشيانج، في المؤتمر السابع الذي عقدته السفارة الصينية بشأن جهود مكافحة كورونا، والذى تم تنظيمه عبر الإنترنت، أن الصين تشهد تحسنا ولكن يجب أن نكون حذرين للغاية. وأوضح أنه في 17أبريل الماضي، ترأس الرئيس الصينى اجتماعا هاما، حول فيروس كورونا المستجد، وأكد بذل الجهود للقضاء على الفيروس وتعزيز التعاون الدولى وتعزيز دور منظمة الصحة العالمية فى هذا الصدد، وأن الصين ستواصل فى تقديم المساعدات للدول فى حدود قدرتها لدول العالم. وأضاف أنه في 8أبريل الماضي، أنهت مدينة نووهان الإغلاق حيث فتح السفر من وإليها، ما يعني أن التنمية الاقتصادية تعود إلى طبيعتها تدريجيا، وبدأت الأغلبية العظمى في الشركات والمصانع الصينية، استئناف العمل فيها.