أخبار مصر | مد الاشتراك بمشروع العلاج للمحامين إلى آخر يونيو

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 02:25 مساءً - انت الان تقراء خبر مد الاشتراك بمشروع العلاج للمحامين إلى آخر يونيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، قرارا بمد موعد استخراج البطاقة العلاجية في المشروع العلاجي إلى آخر يونيو 2020.

جاء ذلك بعد الاطلاع على قانون المحاماة، ونظرا للظروف الراهنة التي تعاني منها البلاد والمحامون، بسبب جائحة كورونا.

وأصدر رجائي عطية نقيب المحامين، اليوم قرارا بإضافة الأستاذ محمد عبد العظيم كركاب عضو مجلس النقابة العامة، لتشكيل اللجنة الخاصة بإنهاء التزامات النقابة لإنهاء تخصيص قطعة أرض بمدينة أسيوط الجديدة؛ لإنشاء نادي اجتماعي للمحامين عليها.

وقال عطية خلال نص القرار، إنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى القرار الصادر منا بتاريخ 1152020 بشأن الخطاب الوارد من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمتعلق بالتزامات إنهاء تخصيص قطعة أرض بمدينة أسيوط الجديدة لإنشاء نادي اجتماعي للمحامين عليها، والذي تضمن الآتي:

تشكل لجنة لتنفيذ هذه الالتزامات والتعهدات واتخاذ الخطوات اللازمة للوفاء بها وبكل المطلوب في المواقيت المحددة وفقا للضوابط التي نص عليها الخطاب.

خروح 160 من مستشفات لعزل وارتفاع أعداد المتعافين لـ2486

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 160 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2486 حالة حتى اليوم.

Advertisements

2980 حالة تحولت نتائجها من إيجابية لسلبية

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2980 حالة، من ضمنهم الـ 2486 متعافيا.

تسجيل 338 إصابة جديدة بكورونا.. و12 وفاة

وأضاف أنه تم تسجيل 338 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاربعاء، هو 10431 حالة من ضمنهم 2486 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و556 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية..