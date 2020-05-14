شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن يستغيث بمحافظ البحر الأحمر لمنحه وحدة سكنية: «أنا وأسرتي في الشارع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استغاث هشام إسماعيل، أحد أبناء مدينة رأس غارب، باللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، لمنحه وحدة سكنية «لإنقاذ أسرته من الشارع»، بحسب زعمه.

وقال «إسماعيل» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إنه «أعمل أرزاقي، وتوقف حالي بعد كورونا، وأقيم وأولادي الثلاثة وزوجتي في الشارع، بعدما طردني صاحب الشقة بسبب تراكم الإيجار، وألقى أثاث المنزل في الشارع، ولدي 3 أولاد، وجميعهم في مراحل التعليم المختلفة»، مشيرًا إلى أنه «عايش في الشارع منذ 4 أيام مضت، وقمت بتنظيف غرفة قديمة مهجورة كانت تقطنها الكلاب تابعة لمجلس المدينة، وأقيم فيها برفقة أولادي وزوجتي ووالدتي».

وأضاف الرجل الخمسيني: «اللواء إيهاب رأفت، رئيس المدينة، رفض وجودي في الغرفة، وطالبني بإخلائها فورًا»، مشيرًا إلى أن «الغرفة كانت تقطنها الكلاب الضالة»، بحسب قوله.

من جانبه، قال اللواء إيهاب رأفت، رئيس مدينة رأس غارب، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الخميس، إنه التقى المواطن، واستلم شكواه، والمستندات المقدمة منه، وبينها قسيمة زواجه، وشهادات ميلاد أولاده، مشيرًا إلى أنه أعد مذكرة بحالته لعرضها على اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، للبت في حالته.

وأكد رئيس مدينة رأس غارب أنه ليس من سلطاته منح وحدات سكنية لأي مواطن، مشيرًا إلى أن صاحب الشكوى قام بالاستيلاء على وحدة سكنية بالمخالفة للقانون، وتم إخراجه منها وفقًا للقانون.

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