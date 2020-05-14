شكرا لقرائتكم خبر عن «الري»: الانتهاء من تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين 3 ترع ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، بالعمل على الإسراع في تنفيذ الأعمال المطلوبة طبقاً لخطة وزارة الموارد المائية والري لما له من فوائد عدة مثل ضمان وصول المياه للنهايات في أسرع وقت لضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية وأيضا تقليل تكاليف الصيانة.

وقال «عبدالعاطي» إن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بسرعة الانتهاء من أعمال تأهيل وتبطين الترع المتعبة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية وتفعيلاً لمحاور الخطة القومية للموارد المائية وأهمها محور ترشيد الاستخدامات المائية والحد من فواقد شبكة الترع.

وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية، الخميس، أنه تم البدء في أعمال تأهيل الترع بمحافظتى بنى سويف وقنا، حيث تم حتى تاريخه طرح وإسناد أعمال التأهيل بطول ١٩٠ كم من شبكة الترع وتم الانتهاء من تنفيذ الأعمال (3) ترع بهندسة رى ببا بمحافظة بنى سويف وهى جنابية الشراهنه، فرع خلف، فرع جزيرة الزنيقه، مشددا على أن أعمال التأهيل المستهدف تنفيذها تتنوع بين استخدام الدبش المغطى بطبقه خرسانة عادية والتبطين بالخرسانة العادية والخرسانة المسلحة بعد دراسة كل حالة ترعة على حده.

يأتي ذلك، بينما أكد تقرير رسمي أصدرته وزارة الري أنه جارى العمل بعدد ١٨ ترعة بهندسة رى ببا، وهي (ترعة عمار القبليه وفرع ١ ابوواصف ومنيل موسى واحمد باشا القبليه وفرع أحمد باشا البحرى وجزيرة بيا وفرع تل كفر منصور وفرع بطه والفرع الغربى لترعة غياضه وفرع ١ ام الجنازير وفرع قمبش والشراهنه البحرية وفرع ١ أحمد باشا وفرع طرشوب وجنابية عمار وفرع الحاج على -الزنيقه- الفرع القبلى لبنى عطيه)، وفيما يخص محافظة قنا فجارى تنفيذ التبطين لترعة البروات في مركز قوص.