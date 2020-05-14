شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي للإحصاء»: 24.7 مليون أسرة في مصر حتى أول يناير 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد الأسر المصرية بلغ 24.7 مليون أسرة منها 11 مليون أسرة في الحضر بنسبة 44.5%، و13.7 مليون أسرة في الريف بنسبة 55.5% من إجمالي عدد الأسر، وذلك حتى الأول من يناير 2020.

وجاء ذلك في بيان لجهاز الإحصاء، اليوم الخميس، بمناسبة اليوم العالمي للأسرة، الذي يحتفل به في 15 مايو من كل عام، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993، للدعوة إلى الاهتمام بالأسرة وحث كافة الدول والهيئات الرسمية وغير الرسمية للعمل علـى رفع المستوى المعيشى للأسرة لتكون وحدة فعالة في التنمية الشاملة وتحقيق الأهداف التنموية.

وأوضح الإحصاء أن الفئة العمرية أقل من 15 سنة تبلغ نسبتها 34.1%، والفئة من 15 -29 سنة تبلغ 26.4%، ومن (30- 64 سنة) تبلغ 35.3%، في حين تبلغ نسبة كبار السن في الفئة العمرية (65 سنة فأكثر) نحو4.1%.

وعن متوسط الإنفاق الكلي السـنوي للأسرة، أوضح البيان أن متوسط الإنفاق الكلى السنوي للأسرة لإجمالي الجمهورية بلغ 51.4 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن متوسط الإنفاق في الحضر بلغ 56.3 ألف جنيه والريف 47.3 ألف جنيه.

ولفت إلى أن 88.5% من الأسر المصرية يتم تغطيتها بمنظومة الدعم الجديدة عام 2017/ 2018، مشيرا إلى أن نسبة التغطية في الريف 95.5%، مقابل 80.2% في الحضر.

وحول التأمين الاجتماعي بوازرة التضامن الاجتماعى وفقا للبيانات الأولية عام 2018/ 2019، أوضح الإحصاء أن 9.8 مليار جنيه قيمة المبالغ المنصرفة من برنامج تكافل، بعدد أسر مستفيدة بلغت 1.7 مليون أسرة، ونحو 2.5 مليار جنيه قيمة المبالغ المنصرفة من برنامج كرامة، بعدد حالات مستفيدة بلغت 780 ألف فرد، و5.8 مليار جنيه قيمة المبالغ المنصرفة من معاشات ومساعدات وزارة التضامن، بعدد حالات مستفيدة بلغت 1.2 مليون اسرة.

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