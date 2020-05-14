شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: وزير الزراعة يوافق على تخصيص أرض لإقامة مركز شباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن موافقة المحاسب السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على تخصيص أرض مملوكة للدولة على مساحة 7200 مترًا مربعاً، لصالح وزارة الشباب والرياضة لإقامة مركز شباب عليها بعزبة جلال في مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

وأوضح «المحافظ» أن المشروع من المشروعات ذات النفع العام المستثنى من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وذلك بعد إنهاء إجراءات نقل الملكية لصالح الجهة الطالبة طبقاً للقواعد والقوانين المنظمة شريطة تعهد أجهزة الحكم المحلى والأجهزة التنفيذية والمحلية بالحفاظ على الرقعة الزراعية المحصورة بين الكتلة السكنية والموقع دون أي تعديات ودون أدنى مسئولية على الوزارة لدى حقوق الغير.