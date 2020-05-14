شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواصل فتح معبر رفح البري.. وعودة 620 فلسطينيًا إلى غزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت السلطات المصرية، الخميس، فتح معبر رفح البري بشمال سيناء لليوم الثالث والأخير، استثنائيًا وفي اتجاه واحد، لعودة العالقين الفلسطينيين بالأراضي المصرية إلى قطاع غزة.

وأكد مصدر مسؤول بالمعبر، أن المعبر شهد خلال اليومين الماضيين عودة 620 عالقًا فلسطينيًا من حاملي الاقامات والدارسين والعائدين من مأموريات العلاج بالمستشفيات المصرية ومرافقيهم ورحلات العمل والزيارات العائلية بمصر، وفقًا لآلية العمل المتبعة في المعبر.

أشار المصدر إلى توفير أطقم عمل إضافية من مختلف الأجهزة العاملة في المعبر من الجانب المصري لسرعة إنهاء الإجراءات وتيسير عودة الفلسطينيين، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للعاملين في المعبر لمنع الإصابة بفيروس كورونا.

من جانبه، أكد الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أنه يتم فحص الفلسطينيين القادمين بمدخل المحافظة الغربي بمنطقة بالوظة من خلال الفرق الطبية من إدارة الطب الوقائي بالمديرية وإدارة بئر العبدالصحية، بجانب توقيع الكشف الطبي عليهم مرة ثانية بمعبر رفح البري من خلال فرق طبية مدربة على اعلي مستوي.

وأضاف شوكة أنه يتم التنسيق مع وزارة الصحة الفلسطينية من خلال كشوف أسماء للعائدين، بجانب قيام الصحة الفلسطينية بإخطار وزارة الصحة المصرية بأي إصابات بفيروس كورونا خلال فترة العزل الطبي للفلسطينيين بعد عودتهم لقطاع غزة..مشيرًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع وصول الفيروس إلى المحافظة.

بدورها أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطينية على اتخاذ كافة إجراءات السلامة والوقاية من فيروس كورونا ونقل جميع المواطنين القادمين من معبر رفح إلى مراكز الحجر الصحي الاحترازي، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة لقضاء مدة 21 يومًا.

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