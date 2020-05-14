شكرا لقرائتكم خبر عن عيار 21 بـ750 جنيهًا.. ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهدت أسعار الذهب، اليوم الخميس، ارتفاعاً ملحوظا، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار ٢٤ في الصاغة المصرية ٨٥٧ جنيهاً، فيما سجل «عيار ٢١»، ٧٥٠ جنيهاً، بينما سجل «عيار ١٨»، ٦٤٢ جنيهاً، وسجل عيار ١٤، ٥٠٠ جنيه، فيما سجل سعر جنيه الذهب ٦٠١٠ جنيه.
يأتي ذلك في ظل ارتفاع سعر الأونصة عالميًا، بحوالي ١٠ دولارات، لتسجل ١٧١٥ دولارا، في تعاملات اليوم.
وقال أمير رزق، عضو شعبة الذهب، إن ارتفاع أسعار الذهب، نتيجة تحرك السوق في البورصات العالمية، نتيجة خفض أمريكا لأسعار الفائدة، لتجنب المخاطر المتزايدة من فيروس كورونا «كوفيد ١٩»، مما دفع إلى زيادة الطلب على المعدن الأصفر.
وأكد «رزق»، في تصريح «المصري اليوم»، أن حركة الأسواق في مصر تعاني من توقف تام، بسبب التأثير السلبي لفيروس كورونا، والذي أدى إلى ركود في عملية البيع والشراء في الوقت الحالي، فضلا عن أن تطبيق ساعات الحظر مساءً ساهمت في مزيد من الركود لسوق الذهب والذي يبدأ نشاطه مساءً عادة.
وأوضح عضو شعبة الذهب، أن أسعار الذهب، في مصر تتأثر بسعر الأونصة عالميًا وسعر الدولار، ولا يمكن التدخل فيهم من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال ضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك يتم تحديد الأسعار.
وكانت أسعار الذهب قد شهدت استقرارًا، على مدار الأيام الماضية، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار ٢٤ في الصاغة المصرية ٨٥١ جنيهاً، فيما سجل «عيار ٢١»، ٧٤٥ جنيهًا، بينما سجل «عيار١٨»، ٦٣٨ جنيهًا، وسجل عيار ١٤، ٤٩٦ جنيهاً، فيما سجل سعر جنيه الذهب ٥٩٦٠ جنيهًا.
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