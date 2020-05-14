شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي» يتابع جهود «الدقهلية» في التصدي لمخالفات البناء على أملاك الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الخميس، الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وذلك بمقر الوزارة، لمتابعة جهود المحافظة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء فيما يخص إزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة والبناء العشوائي والمخالف والبناء على الأراضي الزراعية.

واستعرض محافظ الدقهلية خلال اللقاء نتائج جهود المحافظة في إزالة التعديات، حيث تم إزالة ٤٦٠ حالة تعدي، واستعادة أكثر من ١٢ فدان أراضي زراعية، و١٥ ألف متر من أملاك الدولة.

وشهد الاجتماع استعراض جهود المحافظة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وتطبيق قرارات مجلس الوزراء بكل حزم فيما يخص حظر التجول ومنع التجمعات.

وبحث الوزير والمحافظ معدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية بالمحافظة والمشروعات الجارية واتخاذ كافة التدابير الخاصة بفيروس كورونا في هذه المشروعات لمنع انتشار الفيروس بين العاملين بها، إضافة إلى بحث سبل زيادة الموارد الذاتية للمحافظة، كما استعرضا تقييم أداء قيادات الإدارة المحلية بالمحافظة في كافة المراكز والمدن والوحدات المحلية للدفع بأفضل العناصر وضخ دماء جديدة خلال الفترة المقبلة بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشاد شعراوي بالجهود التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون ومديرية الأمن لإزالة كافة التعديات التي تم حصرها، مشددًا على أهمية استمرار كافة الجهود لترسيخ هيبة الدولة، كما تابع جهود توفير السلع الأساسية للمواطنين ومواجهة أي ممارسات احتكارية أو زيادة في الأسعار.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم أيضًا متابعة آخر المستجدات الخاصة بمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة وإنشاء مصانع معالجة وتدوير المخلفات والمدفن الصحي الآمن ورفع التراكمات اليومية للقمامة وما تم تنفيذه على أرض الواقع فيما يخص البرتوكول الثلاثي الذي تم توقيعه بين الوزارة والمحافظة والهيئة العربية للتصنيع فيما يخص مصنع سندوب لتدوير المخلفات وكذا باقي المناطق الأخرى بما يساهم في تحسين ذ النظافة وتحقيق رضا أهالي المحافظة.

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