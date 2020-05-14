شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس جامعة بنها يتفقد تجهيزات المدن الجامعية لاستقبال العائدين من الخارج والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب المدن الجامعية بمشتهر، المخصصة للحجر الصحي للمصريين العائدين من الخارج لمدة 14 يوما قبل عودتهم لمنازلهم في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد التي تجتاح دول العالم.
وعقد «المغربي» اجتماعا مع الدكتور جمال سوسة المشرف العام على المدن الجامعية ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشؤون الإدارية، والدكتورة منال جاد مدير عام الإدارة الطبية، والدكتور عوض الله سليمان مدير عام المدن بحضور مسؤولي المدن الجامعية والأطباء، للوقوف على آخر الاستعدادات والتجهيزات التي تمت بالمدن الجامعية المخصصة لاستقبال وتسكين العائدين من الخارج.
وتفقد نائب رئيس الجامعة خلال جولته غرف الإقامة للتأكد من مستوى النظافة وتجهيز الغرف بجميع الاحتياجات اللازمة لاستقبال العائدين من دولة الإمارات العربية خلال الأسبوع القادم.
وأكد «المغربي» على أهمية توفير الرعاية الطبية وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمدن الجامعية ومتابعة عمليات التعقيم المستمرة وتوفير وسائل الحماية من كمامات وقفازات لاستقبال العالقين حفاظا على سلامتهم.
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