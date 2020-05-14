شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين الهجومين الإرهابيين في أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدانت مصر بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم، الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا مستشفى بالعاصمة كابول وجنازة بولاية ننجرهار في شرق أفغانستان، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من بينهم أطفال ونساء.

ونقل البيان خالص تعازي مصر، حكومة وشعبًا، إلى حكومة وشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية، وأسر الضحايا، وتمنياتها بسرعة الشفاء للمُصابين.

كما أكد البيان رفض مصر التام لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف، وتضامنها مع أفغانستان الصديقة في هذا المُصاب الأليم.