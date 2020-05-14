شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: كوبري ترعة الزمر «لازم يتعمل».. و«مش هبص لعمارة ولا اتنين» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، على أزمة محور ترعة الزمر وما أثير في الأيام الماضية، مؤكداً أن المحور مهم لأنه يربط بين جنوب وشمال الجيزة.

وقال الوزير، في تصريحات لبرنامج «على مسؤوليتي»، على فضائية صدى البلد: "المحور طوله 8 كيلومترات، وهو يربط بين جنوب الجيزة وشمالها، كما أنه محور مهم للغاية لأنه يربط منطقة العمرانية بشارعي الهرم وفيصل".

وأضاف: «كان يجب إنشاء محور سريع، ولو تم إنشاء المحور بشكل سطحي فلن يكون مفيداً، موضحاً أنه لا مساس بالعقارات الملتزمة بخط التنظيم، أما العقارات غير الملتزمة فستكون مخالفة، فالمحور يجب أن يكون بـ4 حارات في كل اتجاه»، موضحاً أن المتضررين من الكوبري يمكنهم إخلاء وحداتهم السكنية وتعويضهم بأخرى، كما أنه تم إنشاء لجنة من قبل رئيس مجلس الوزراء بخصوص هذا الأمر.

وقال الوزير: «اللي مش عاوز يفضل في شقته ويستمر هو حر واللي عايز ياخد شقة تانية ياخد، ولكن الكوبري لازم يتعمل كده ومينفعش يقل عن كده وهناك لجنة مشكلة ستدرس أوضاع العقارات السكنية بجوار الكوبري، فهناك كبار المستشارين وشركات التخطيط لم يجدوا حلا احسن من إنشاء الكوبري بهذا الشكل».

وختم وزير النقل، حديثه عن المحور، قائلاً: «لو عايزين نخطط صح لبلدنا، أنا اسف محدش يزعل مني، أنا مش هأبص لعمارة ولا اتنين ولا تلاتة، واهمل مصلحة محافظة بحالها، ده مشروع قومي، ده محور بيربط من الجنوب لشمال الجيزة، ولازم نتعاون وناخد كلام المختصين بعين الاعتبار وفي نفس الوقت نأخذ بالنا من راحة الناس، لازم كلنا نساعد في الأمر».

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