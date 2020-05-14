شكرا لقرائتكم خبر عن 3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر الخميس، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2020، بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن «ليالي السيد سمير صالح»، من مواليد إسرائيل بتاريخ 8/3/1999، وذلك لتجنسها بالجنسية الإسرائيلية دون الحصول على إذن سابق.

وشمل العدد، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1011 لسنة 2020، بشأن الموافقة على مد البرنامج الزمني لإنشاء المنطقة الاستثمارية الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1198 لسنة 2015، المشار إليه لمدة 60 شهرًا أخرى.

وقرار رئيس الوزراء رقم 1012 لسنة 2020، بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1330 لسنة 2015، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة ببندر منيا القمح بمحافظة الشرقية بالمجان لإقامة وحدات إسكان اجتماعي ضمن برنامج المليون وحدة «المرحلة الثالثة».