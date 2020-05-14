شكرا لقرائتكم خبر عن رفضت الراحة وأصرت على استكمال عملها.. إصابة مدير «عزل العجمي» بوعكة صحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيبت الدكتورة ميرفت السيد، مدير عام مستشفى العجمى المركزى في الاسكندرية (مستشفى العزل لمرضى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19)، الخميس، بوعكة صحية عبارة عن كسور في ساقها الأيمن نتيجة تعثرها في كابل اللاب توب الخاص بها أثناء متابعة عملها داخل المستشفي.

وأوضحت «ميرفت» – في تصريحات لـ«المصرى اليوم» – أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان اطمأنت عليها هاتفيا بعد تعرضها للوعكة الصحية وطلبت منها القيام براحة لمدة أسبوعين حتي تتعافي تماما من الإصابة وتعود إلى ممارسة عملها من جديد في المستشفي، خاصة وانها لم تغادر المستشفي منذ تحويلها إلى مستشفي عزل لمصابي كورونا المستجد في ٦ مارس الماضي أي ما يزيد عن ٧٥ يوما متصلة.

وأشارت إلى أنها ثمنت مكالمة الوزيرة ووجهت الشكر لها لحرصها على التواصل معها والاطمئنان على صحتها، إلا أنها أصرت على استكمال مهمتها ومتابعة عملها داخل المستشفي. موجهة الشكر للوزيرة لموقفها الإنساني والاطمئنان عليها في وعكتها الصحية.

ولفتت إلى أن المستشفى مجهز كمستشفى عزل للمصابين ضمن خريطة وزارة الصحة والسكان في هذا الصدد، حيث تضم 200 سرير عناية مركزة و60 جهاز تنفس صناعى ثابت و2 جهاز متحرك موضحة ان المستشفى تضم 53 طبيب و60 من هيئة التمريض.