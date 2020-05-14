شكرا لقرائتكم خبر عن «تمريض الخانكة» ينضم للعمل في الحجر الصحي بقها: «عيدنا يوم شفاء كل المرضى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مستشفى الحجر الصحي بقها، انضمام تمريض مستشفى الخانكة، للفريق الطبي للعمل في خدمة المرضى لمجابهة فيروس كورونا بالعزل الصحي.

وذكر بيان للمستشفى، على صفحتها الرسمية «فيس بوك»: «عندما تتوحد الجهود تحت غطاء منظومة واحدة متكاملة يتحقق النجاح، تمريض مستشفى الخانكة بعد انضمامهم للفريق الطبى الرابع بمستشفى قها للحجر الصحي شباب مخلص متميز وهمتهم عالية وحماسهم كبير».

وأضاف البيان: "ويواصل الطاقم الطبي والعاملون بمستشفى الحجر الصحى بقها تقديم الخدمات الطبية للمرضى المصابون بفيروس كورونا لمواجهة الفيروس فهم يواصلون العمل ليل نهار وتقديم كل ما باستطاعتهم لخدمة الجميع".

تمريض الخانكة ينضم للعمل فى الحجر الصحى بقها

وفى السياق، أكد العاملون بالفرق والأطقم الطبية بمستشفى قها لعزل مرضى ومصابي فيروس كورونا أن عيدهم الحقيقي هو يوم شفاء كل المرضى، حيث وجهت المستشفى رسالة للكل على صفحتها الرسمية: «عيدنا يوم شفاء كل المرضى».

وأكملت المستشفى، في رسالتها: «أنه لا وقت للراحة سواء من الطاقم الطبي أو التمريض أو الطاقم الإدارى أو العمال بالمستشفى والعمل يتم على مدار 24 ساعة متواصلة لتقديم خدمة أفضل للمرضي»، موضحة أن مقياس النجاح لها هو زيادة أعداد حالات الشفاء للمرضى المصابين بالفيروس.

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