شكرا لقرائتكم خبر عن عودة العمل بـ«استئناف القاهرة» ومأمورياتها أول يونيو مع اتخاذ إجراءات «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر المستشار بدرى عبدالفتاح، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عودة العمل بجميع دوائر المحكمة ومأموریاتها بصفة تدريجية، اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق الأول من يونيو 2020.

وحسب قرار المحكمة، الصادر، أمس، فإن عودة العمل تكون: «بالنسبة للدوائر الجنائية ونقض الجنح تنعقد جلساتها في الأربع أيام الأولى من أيام دور الانعقاد، بالنسبة للدوائر المدنية (مدني عام- تعويضات- تجاري- إيجارات- عمال- طلبات رجال القضاء)، ودوائر الأسرة تنعقد جلساتها لمدة 4 أيام تقسم على النحو التالي (السبت، الأحد)،(الثلاثاء الأربعاء)».

وأوضحت المحكمة أنه على من يعتذر لأسباب صحية من قضاة المحكمة بمختلف درجاتهم أن يقدم تقرير رسميًا بذلك، وكذا أي أعذار أخرى تطبق قرارات مجلس القضاء الأعلى في هذا الشأن (مبدأ الحقوق مقابل الواجبات).

وتضمن قرار رئيس المحكمة أيضًا، تكليف كافة المأموريات باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تكفل الوقاية للقضاة والمتقاضين والموظفين والعاملين بالمحكمة التي تتمثل في: تطهير كافة القاعات والمداولات يومية تحت إشراف أعضاء المكتب الفنى، وقصر الدخول على أصحاب الشأن والمحامين، والالتزام بارتداء الكمامة كشرط الدخول دور المحاكم، لكل رئيس دائرة تنظيم نظر الجلسة بقاعة المحاكمة بالشكل الذي يتراءى له بما يكفل منع التكدس حفاظًا على السلامة العامة مع الحفاظ على المسافة الأمانة بين المستشارين أعضاء الدائرة وبين الأشخاص الحاضرين سواء محامين أو متقاضين.

وشدّد القرار على أن تنعقد أدوار انعقاد الدوائر خلال شهري يوليو وأغسطس 2020 دورًا كاملاً، وتكليف حرس المحكمة بمتابعة تنفيذ المواطنين للتكليفات الواردة بالقرار، وتخطر النيابة العامة بذلك القرار على أن يعمل به اعتبارا من الأول من يونيو 2020 وعلى المكتب الفنى تنفيذه.

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