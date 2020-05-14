شكرا لقرائتكم خبر عن العالم يؤدى صلاة الإنسانية.. كيف تشارك معهم فى مواجهة كورونا؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صلاة من أجل الإنسانية أطلقتها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية لتكون اليوم الخميس 14 مايو، هدفها التضرع إلى الله لرفع بلاء فيروس كورونا، حيث أعلن شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان دعمهما للمبادرة والمشاركة بها، فكل البشر مدعوون لصلاة الإنسانية كل الأديان والطوائف أيا كانت طريقة تعبدك .

إذا كنت ترغب في المشاركة في هذه الصلاة وأردت التعرف علي إجابة التساؤلات الخاصة بكيفية أدائها وهل لها موعد محدد أم لا شاهد الفيديو التالى..