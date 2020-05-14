شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. استمرار غلق المدارس والمقاهي خلال مرحلة التعايش مع كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365، العديد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها إعلان رئيس الوزراء تعميم مواصفة الكمامة المستدامة على المصانع، لبدء إنتاجها، وإعلان وزارة الصحة استمرار غلق المدارس والمقاهي خلال فترة التعايش مع كورونا، فضلا عن تقارير عن فيروس كورونا حول العالم، وتغطيات رياضية وفنية واقتصادية متنوعة.





وفيما يلى أهم الأخبار... - فيديو.. محمد مشالى طبيب الغلابة فى لقاء حصرى بعد شائعة وفاتهكشف الدكتور محمد مشالي الشهير بطبيب الغلابة بمحافظة الغربية تفاصيل شائعة وفاته، وكيف أثرت نفسيا عليه، وأثارت غضب أسرته كما كشف تفاصيل يومه فى رمضان مع المرضى.





- وفيات فيروس كورونا حول العالم تقترب من 300 ألف حالة

تقترب حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد فى مختلف دول العالم من 300 ألف حالة، حيث تم تسجيل أكثر من 298 ألف حالة حتى الآن، وذلك وفق موقع "ورلد ميترز".

- الصحة تعلن استمرار غلق المدارس ودور السينما والمقاهى خلال التعايش مع كوروناوجهت وزارة الصحة والسكان، بضرورة استمرار غلق الأماكن الترفيهية مثل دور السينما والمسارح والمقاهي والكافيهات وجميع الأماكن الترفيهية، خلال فترة التعايش مع فيروس كورونا المستجد. - الصحة تعلن استمرار غلق المدارس ودور السينما والمقاهى خلال التعايش مع كوروناوجهت وزارة الصحة والسكان، بضرورة استمرار غلق الأماكن الترفيهية مثل دور السينما والمسارح والمقاهي والكافيهات وجميع الأماكن الترفيهية، خلال فترة التعايش مع فيروس كورونا المستجد.





- نقابة البيطريين تعلن وفاة أحد أعضائها فى الشرقية إثر إصابته بكورونا أعلن الدكتور خالد العامرى، النقيب العام للأطباء البيطريين، وفاة الدكتور عبد الرحمن عمر مدير إدارة القرين البيطرية، بمحافظة الشرقية، إثر إصابته بفيروس كورونا، وأول ضحايا الفيروس من الأطباء البيطريين. - نقابة البيطريين تعلن وفاة أحد أعضائها فى الشرقية إثر إصابته بكورونا أعلن الدكتور خالد العامرى، النقيب العام للأطباء البيطريين، وفاة الدكتور عبد الرحمن عمر مدير إدارة القرين البيطرية، بمحافظة الشرقية، إثر إصابته بفيروس كورونا، وأول ضحايا الفيروس من الأطباء البيطريين.

- البابا فرنسيس يبدأ "الصلاة من أجل الإنسانية": نتحد لإنهاء مأساة كوروناألقى البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان ورأس الكنيسة الكاثوليكية، كلمة في إطار المشاركة في مبادرة "صلاة من أجل الإنسانية"، والتي دعت إليها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، وغرد البابا فرنسيس عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "جميعنا - إخوة وأخوات من كل تقاليد دينية - نتحد اليوم من أجل يوم الصلاة والصوم والكفارة الذي دعت إليه اللجنة العليا لأخوة الإنسان. الإخاء البشري يصليان معًا بسورة سانتا مارتا". - البابا فرنسيس يبدأ "الصلاة من أجل الإنسانية": نتحد لإنهاء مأساة كوروناألقى البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان ورأس الكنيسة الكاثوليكية، كلمة في إطار المشاركة في مبادرة "صلاة من أجل الإنسانية"، والتي دعت إليها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، وغرد البابا فرنسيس عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "جميعنا - إخوة وأخوات من كل تقاليد دينية - نتحد اليوم من أجل يوم الصلاة والصوم والكفارة الذي دعت إليه اللجنة العليا لأخوة الإنسان. الإخاء البشري يصليان معًا بسورة سانتا مارتا".

- فيديو.. تفاصيل نقل تماثيل الكباش للتحرير ومشروع عالمى لترميم 29 تمثالا بالكرنكمشروع ضخم تقوم به وزارة الآثار فى الفناء الأول بمعابد الكرنك والذى تم بداخله نقل 4 تماثيل ضخمة للكباش من المعبد إلى ميدان التحرير بالعاصمة لتزيينه خلال الفترة المقبلة ضمن المشروع القومى للوزارة، حيث يتم حالياً العمل فى هذا المشروع المميز بترميم ورفع كفاءة 29 تمثالا من الكباش فى تلك المنطقة تحت إشراف الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، وبقيادة الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وفريق من المرممين من أمهر رجال وزارة الآثار والكرنك. - فيديو.. تفاصيل نقل تماثيل الكباش للتحرير ومشروع عالمى لترميم 29 تمثالا بالكرنكمشروع ضخم تقوم به وزارة الآثار فى الفناء الأول بمعابد الكرنك والذى تم بداخله نقل 4 تماثيل ضخمة للكباش من المعبد إلى ميدان التحرير بالعاصمة لتزيينه خلال الفترة المقبلة ضمن المشروع القومى للوزارة، حيث يتم حالياً العمل فى هذا المشروع المميز بترميم ورفع كفاءة 29 تمثالا من الكباش فى تلك المنطقة تحت إشراف الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، وبقيادة الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وفريق من المرممين من أمهر رجال وزارة الآثار والكرنك.

- الإفراج عن 528 سجينا بعفو رئاسي وشَرطي بمناسبة عيد تحرير سيناءأفرج قطاع السجون عن 528 سجين تنفيذا قرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء 2020. - الإفراج عن 528 سجينا بعفو رئاسي وشَرطي بمناسبة عيد تحرير سيناءأفرج قطاع السجون عن 528 سجين تنفيذا قرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء 2020.

- فيديو.. كلاتينبرج حكم نهائى أبطال أوروبا 2016 يعترف: هدف الريال تسللاعترف الحكم الإنجليزى مارك كلاتينبرج، الذى أدار المباراة النهائية لمسابقة دورى أبطال أوروبا عام 2016 بين فريقى ريال مدريد الإسبانى وجاره أتلتيكو مدريد على ملعب "سان سيرو" بمدينة ميلانو الإيطالية، بأن الهدف الوحيد الذى سجله الفريق الملكى فى المباراة عن طريق القائد سيرجيو راموس جاء عن طريق تسلل.





- وزير المالية يعلن تلبية الاحتياجات العاجلة لدعم الصحة والقطاعات الأكثر تضرراأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصر، بقيادتها السياسية الحكيمة، تسعي للحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، في ظل جائحة «كورونا»، من خلال العمل على صون مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ بما يسهم في استمرار ما تحقق من نتائج إيجابية، حظيت بإشادة المؤسسات الدولية، وأتاحت قدرًا من الصلابة والمرونة للاقتصاد القومي في مواجهة التحديات والصدمات الداخلية والخارجية. - وزير المالية يعلن تلبية الاحتياجات العاجلة لدعم الصحة والقطاعات الأكثر تضرراأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصر، بقيادتها السياسية الحكيمة، تسعي للحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، في ظل جائحة «كورونا»، من خلال العمل على صون مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ بما يسهم في استمرار ما تحقق من نتائج إيجابية، حظيت بإشادة المؤسسات الدولية، وأتاحت قدرًا من الصلابة والمرونة للاقتصاد القومي في مواجهة التحديات والصدمات الداخلية والخارجية.

- رئيس الوزراء: تعميم المواصفة المعتمدة للكمامة المستدامة على المصانععقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً؛ لمتابعة موقف توافر المستلزمات الطبية، والجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، وذلك بحضور الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية.





- باحثون يطورون كمامة تضىء عند رصد الإصابة بفيروس كورونايطور فريق من الباحثين بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وهارفارد قناعا للوجه ينتج إشارة ضوئية "الفلورسنت" عند رصد شخص مصاب بفيروس كورونا يسعل أو يعطس، وإذا أثبتت التكنولوجيا نجاحها، فيمكنها معالجة العيوب المرتبطة بأساليب الفحص الأخرى مثل اختبارات درجة الحرارة. - باحثون يطورون كمامة تضىء عند رصد الإصابة بفيروس كورونايطور فريق من الباحثين بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وهارفارد قناعا للوجه ينتج إشارة ضوئية "الفلورسنت" عند رصد شخص مصاب بفيروس كورونا يسعل أو يعطس، وإذا أثبتت التكنولوجيا نجاحها، فيمكنها معالجة العيوب المرتبطة بأساليب الفحص الأخرى مثل اختبارات درجة الحرارة.

- لجنة التخطيط بالأهلي تستعجل "فتوى" فايلر فى صفقة كوكااستعجلت لجنة التخطيط للكرة بالنادى الأهلى فتوى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، فيما يخص ملف ضم أحمد حسن كوكا مهاجم منتخب مصر ونادى براجا والمعار إلى أوليمبياكوس اليونانى لتدعيم هجوم الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة فى ظل صعوبة تدعيم الفريق بلاعبين أجانب حتى هذه اللحظة بسبب عدم وضوح الرؤية بشأن قضية تخفيض عدد اللاعبين الأجانب من 5 الى 4 بداية من الموسم المقبل، كما أن الفريق قد يتعاقد مع صانع ألعاب أو جناح أجنبى حال عدم تخفيض عدد اللاعبين الأجانب فى الموسم المقبل، لذا جاء اسم كوكا ليفرض نفسه على سطح اللاعبين المُرشحين لتدعيم الأهلى خلال ميركاتو الصيف المقبل.



- رئيس الوزراء: تعميم المواصفة المعتمدة للكمامة المستدامة على المصانع لبدء تصنيعها.. المنتج متاح لجميع المواطنين.. الإعلان قريبا عن خطة تعايش مع كورونا وعقوبات لغير الملتزمين.. العصار: إنتاج 4.5 مليون كمامة يوميا - رئيس الوزراء: تعميم المواصفة المعتمدة للكمامة المستدامة على المصانع لبدء تصنيعها.. المنتج متاح لجميع المواطنين.. الإعلان قريبا عن خطة تعايش مع كورونا وعقوبات لغير الملتزمين.. العصار: إنتاج 4.5 مليون كمامة يوميا

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، لمتابعة موقف توافر المستلزمات الطبية، والجهود التى تبذلها الدولة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، وذلك بحضور الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية.





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- الصحة تعلن استمرار غلق المدارس ودور السينما والمقاهى خلال التعايش مع كوروناوجهت وزارة الصحة والسكان، بضرورة استمرار غلق الأماكن الترفيهية مثل دور السينما والمسارح والمقاهي والكافيهات وجميع الأماكن الترفيهية، خلال فترة التعايش مع فيروس كورونا المستجد.



- أسرة الدكتور محمد مشالي "طبيب الغلابة" تنفى شائعات وفاته..وتؤكد: بصحة جيدةنفت أسرة الدكتور محمد مشالي والملقب بطبيب الغلابة، ما تردد على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بوفاته، وأكدت أسرته أن هذه الشائعات عارية تماما من الصحة وأنه يتمتع بصحة جيدة. - أسرة الدكتور محمد مشالي "طبيب الغلابة" تنفى شائعات وفاته..وتؤكد: بصحة جيدةنفت أسرة الدكتور محمد مشالي والملقب بطبيب الغلابة، ما تردد على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بوفاته، وأكدت أسرته أن هذه الشائعات عارية تماما من الصحة وأنه يتمتع بصحة جيدة.

- ارتفاع ودائع البنك الأهلى المصرى إلى 1.5 تريليون جنيهأعلن البنك الأهلي المصري تحقيق طفرة غير مسبوقة في حجم محفظة الودائع الخاصة بالبنك لتصل إلى أكثر من 5ر1 تريليون جنيه وهو الانجاز الذي يتحقق لأول مرة في تاريخ البنوك المصرية. - ارتفاع ودائع البنك الأهلى المصرى إلى 1.5 تريليون جنيهأعلن البنك الأهلي المصري تحقيق طفرة غير مسبوقة في حجم محفظة الودائع الخاصة بالبنك لتصل إلى أكثر من 5ر1 تريليون جنيه وهو الانجاز الذي يتحقق لأول مرة في تاريخ البنوك المصرية.

- دار الإفتاء: يجوز إعطاء غير المسلمين من أموال الزكاة خاصة في أوقات الأزماتقالت دار الإفتاء المصرية إنه يجوز إعطاء الزكاة لغير المسلمين من المواطنين المحتاجين إلى العلاج أو الوقاية من عدوى كورونا وغيرها من الأمراض وكذلك في كفايتهم وأقواتهم وسد احتياجاتهم، أخذًا بظاهر آية الزكاة الكريمة التي لم تفرق بين مسلم وغير مسلم، وعملاً بمذهب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في إجرائه أموال الزكاة لسد حاجة غير المسلمين من مواطني الدولة آنذاك، وهو مذهب جماعة من السلف الصالح وبعض فقهاء المذاهب المعتبرين. - دار الإفتاء: يجوز إعطاء غير المسلمين من أموال الزكاة خاصة في أوقات الأزماتقالت دار الإفتاء المصرية إنه يجوز إعطاء الزكاة لغير المسلمين من المواطنين المحتاجين إلى العلاج أو الوقاية من عدوى كورونا وغيرها من الأمراض وكذلك في كفايتهم وأقواتهم وسد احتياجاتهم، أخذًا بظاهر آية الزكاة الكريمة التي لم تفرق بين مسلم وغير مسلم، وعملاً بمذهب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في إجرائه أموال الزكاة لسد حاجة غير المسلمين من مواطني الدولة آنذاك، وهو مذهب جماعة من السلف الصالح وبعض فقهاء المذاهب المعتبرين.

- طقس شديد الحرارة بأغلب الأنحاء اليوم .. والعظمى بالقاهرة 36 درجةيشهد اليوم الخميس، ارتفاع آخر فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانا. - طقس شديد الحرارة بأغلب الأنحاء اليوم .. والعظمى بالقاهرة 36 درجةيشهد اليوم الخميس، ارتفاع آخر فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

كورونا يرفع البطالة حول العالم.. المنتدى الاقتصادى يتوقع تسجيل 50 مليون عاطل جديد فى 2020.. و"العمل الدولية" تضع 3 سيناريوهات.. والدول مرتفعة الدخل الأكثر تأثرا.. وتأمين إعاشة "جيش العاطلين" مُعضلة

خصصت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الجزء الأول من خطة العام الثالث (20/2021) من الخطة متوسطة المدى للتنمية المُستدامة (18/2019 – 21/2022)، لاستعراض التطورات الاقتصادية العالمية فى ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، ولعله كان من أخطر التطورات انخفاض معدلات النمو العالمى المتوقعة، والتى انعكست بدورها على معدلات البطالة.

- نقابة الأطباء تقدم بلاغا للنائب العام ضد إلهامى عجينة بواقعة مستشفى شربينتقدمت نقابة الأطباء، ببلاغ إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوى، قيد برقم 21664، بتاريخ 13 مايو 2020، ضد النائب الهامى عجينة، عضو مجلس النواب عن دائرة بلقاس، محافظة الدقهلية بشخصه وبصفته،لما ارتكبه من مخالفات وانتهاكات صارخة فى حق كل العاملين بمستشفى شربين العام محافظة الدقهلية، مطالبة بإتخاذ الإجراءات القانونية ضده وضد كل من يثبت لجهة التحقيق مخالفته للقانون وطبقاً للأسباب التى أوردناها ببلاغنا هذا وطبقاً للتكييف القانونى الأصح الذى قد يتكشف لجهات التحقيق من إنفاذه . - نقابة الأطباء تقدم بلاغا للنائب العام ضد إلهامى عجينة بواقعة مستشفى شربينتقدمت نقابة الأطباء، ببلاغ إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوى، قيد برقم 21664، بتاريخ 13 مايو 2020، ضد النائب الهامى عجينة، عضو مجلس النواب عن دائرة بلقاس، محافظة الدقهلية بشخصه وبصفته،لما ارتكبه من مخالفات وانتهاكات صارخة فى حق كل العاملين بمستشفى شربين العام محافظة الدقهلية، مطالبة بإتخاذ الإجراءات القانونية ضده وضد كل من يثبت لجهة التحقيق مخالفته للقانون وطبقاً للأسباب التى أوردناها ببلاغنا هذا وطبقاً للتكييف القانونى الأصح الذى قد يتكشف لجهات التحقيق من إنفاذه .



- طلاب الثانى الثانوى يبدأون امتحان التطبيقات - طلاب الثانى الثانوى يبدأون امتحان التطبيقات الرياضية وعلم النفس إلكترونيابدأ قبل قليل طلاب الصف الثانى الثانوى العام، أداء امتحان مادتى التطبيقات الرياضية وعلم النفس والاجتماع، ضمن اختبارات نهاية العام، على التابلت من المنزل، ويمكن للطلاب الدخول على منصة الامتحان من خلال الرابط التالى





- غدا.. انقطاع المياه عن 11 منطقة شرق القاهرة بسبب كوبرى ابن الحكمتشهد 11 منطقة شرق القاهرة، غدا انقطاع فى مياه الشرب، لمدة 12 ساعة، وذلك اعتباراً من الساعة الرابعة فجر يوم الجمعة وحتى الساعة الرابعة عصر نفس اليوم، نظراً لقيام شركة مياه الشرب بالقاهرة بأعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1000 مم المتعارض مع أعمال كبارى شارع بن الحكم بمنطقة حلمية الزيتون.



- %62 من قراء الخليج 365 يؤيدون عودة العمل بالمحاكم عقب إجازة العيدأيد 62% من قراء الخليج 365، المشاركون في استطلاع بشأن رأيهم في عودة العمل بالمحاكم، عقب عيد الفطر المبارك، القرار المتخذ قبل يومين بالعودة للعمل، عقب الانتهاء من احتفالات عيد الفطر المبارك. - %62 من قراء الخليج 365 يؤيدون عودة العمل بالمحاكم عقب إجازة العيدأيد 62% من قراء الخليج 365، المشاركون في استطلاع بشأن رأيهم في عودة العمل بالمحاكم، عقب عيد الفطر المبارك، القرار المتخذ قبل يومين بالعودة للعمل، عقب الانتهاء من احتفالات عيد الفطر المبارك.



- الإحصاء: مصر فيها 24.7 مليون أسرة 55.5% فى الريف و44.5% بالحضرأصدر الجهـاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، بياناً بمناسبة اليــــوم العالمي للأسرة، الذى يحتفل به فى 15 مايو من كل عام، ومن أهم المؤشرات الإحصائية التي أصدرها الجهاز، أن عدد الأسر بلغ نحو 24.7 مليون أسرة، موزعة بين 11 مليون أسرة فى الحضر بنسبة 44.5% من إجمالي عدد الأسر، 13.7 مليون أسرة في الريف بنسبة 55.5% من إجمالي عدد الأسر. وقال التقرير، إن التركيب العمري لأفراد الأسر، يظهر أن 34.1% من الأفراد في الفئة العمرية "أقل من 15 سنة"، و26.4% من الأفراد فى الفئة العمرية من "15- 29 سنة"، و35.3% من الأفراد في الفئة العمرية من "30- 64 سنة"، و4.1% نسبة كبار السن في الفئة العمرية "65 سنة فأكثر". - الإحصاء: مصر فيها 24.7 مليون أسرة 55.5% فى الريف و44.5% بالحضرأصدر الجهـاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، بياناً بمناسبة اليــــوم العالمي للأسرة، الذى يحتفل به فى 15 مايو من كل عام، ومن أهم المؤشرات الإحصائية التي أصدرها الجهاز، أن عدد الأسر بلغ نحو 24.7 مليون أسرة، موزعة بين 11 مليون أسرة فى الحضر بنسبة 44.5% من إجمالي عدد الأسر، 13.7 مليون أسرة في الريف بنسبة 55.5% من إجمالي عدد الأسر. وقال التقرير، إن التركيب العمري لأفراد الأسر، يظهر أن 34.1% من الأفراد في الفئة العمرية "أقل من 15 سنة"، و26.4% من الأفراد فى الفئة العمرية من "15- 29 سنة"، و35.3% من الأفراد في الفئة العمرية من "30- 64 سنة"، و4.1% نسبة كبار السن في الفئة العمرية "65 سنة فأكثر".



- وصول رحلة طيران لمرسى علم تقل 226 مصريا عالقا من واشنطن.. صور - وصول رحلة طيران لمرسى علم تقل 226 مصريا عالقا من واشنطن.. صور استقبل مطار مرسى علم الدولى، صباح اليوم الخميس، رحلة طيران جديدة لعالقين مصريين بالخارج، قادمة من العاصمة الأمريكية واشنطن، تقل على متنها 226 عالقا مصريا، ضمن الرحلات الاستثنائية التى أطلقتها الشركة الوطنية مصر للطيران وشركة إير كايرو، لعودة العالقين بالخارج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.







- إخلاء سبيل متهم تسول بسيارته الملاكى بالنزهة بعد جمع 1420 جنيها فى يوم

أمرت نيابة النزهة بإخلاء سبيل متسول، يستخدم سيارته الملاكى فى التسول من المواطنين على ذمة القضية بعد أن وجهت له النيابة تهمة التسول .

وأدلى المتهم باعترافات تفاصيلية أمام رجال المباحث، حيث قال إنه مصابا بإعاقة فى قدمه، وإن سيارته المضبوطة مخصصة للمعاقين.





- إصابات فيروس كورونا حول العالم تتخطى 4 ملايين و400 ألف حالةتخطت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، 4 ملايين و400 ألف إصابة فى مختلف دول العالم، وذلك وفق موقع "ورلد ميترز".

تخطت حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد فى مختلف دول العالم حاجز المليون و650 ألف حالة، وذلك وفق موقع "ورلد ميترز" المتخصص فى رصد أرقام الاصابات بالفيروس فى مختلف أنحاء العالم، ويواصل فيروس كورونا المستجد فى مختلف دول العالم انتشاره، وتقترب الوفيات من 298 ألف حالة.