شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تحذر: توخوا الحذر من عدوى كورونا لاحتمالية حدوث موجة ثانية للوباء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والسكان أن خطة التعايش التي طرحتها تستهدف الاستعداد للعودة التدريجية للحياة الطبيعية في البلاد، خلال مرحلة انحسار جائحة كورونا، مؤكدة أن الوضع يتطلب اتباع إجراءات قياسية للحد من حدوث أي انتشار موسع للمرض.
وقالت وزارة الصحة والسكان: في أي مرحلة من مراحل الوباء، يجب أن تبنى التدخلات المجتمعية على تحقيق التوازن بين الالتزام بمدلولات الشواهد العلمية الخاصة بالسيطرة على التفشي من ناحية، وضمان الاستمرارية الاقتصادية من ناحية أخرى مع تغليب الحفاظ على الصحة العامة في جميع الأحوال.
وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنه ينبغي توخي الحذر والحيطة والاستعداد لاحتمالية حدوث موجة ثانية وتقييم المخاطر بمتابعة الوضع الوبائي تباعا واصدار التحديثات المتتابعة بشأن ما قد يطرأ من تغيرات، واستكملت الوزارة: أي قرار بشأن التعايش المجتمعي مع مرض كورونا ينبغي أن يأخذ في الحسبان مجموعة من الشواهد العلمية المتاحة حتى الأن وتلك التي قد تطرأ مع مرور المزيد من الوقت.
وتهدف خطة التعايش للحد من المراضة والوفيات التي قد تنجم عن الحالات الجديدة مع تحقيق التوازن بين دوران عجلة الحياة الطبيعية وبين استمرار الإجراءات الاحترازية بالإضافة إلى التعافي المجتمعي من آثار الكورونا والتخلص التدريجي من الأثار النفسية الناجمة عن أزمة الكورونا فضلا عن تفادي التكدس المقترن بأي نوع من الخدمات وخاصة التسوق والنقل
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة تحذر: توخوا الحذر من عدوى كورونا لاحتمالية حدوث موجة ثانية للوباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.