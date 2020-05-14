شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أمطار خفيفة غدا ورياح وأتربة والحرارة تصل 40 درجة السبت.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس الحالى يشهد ارتفاع كبير فى درجات الحرارة بدأت شدتها منذ أمس الأربعاء .

وكشفت إيمان شاكر"، عبر مداخلة هاتفية المذاع على فضائية "اكسترا نيوز أن درجات الحرارة متوقع أن تصل 36 درجة مئوية بدءا من اليوم الخميس ومن المتوقع أن تصل يوم السبت لـ 40 درجة مئوية .

وأشارت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، لوجود بعض السحب وخاصة على جنوب البلاد حيث بدأت تتساقط بعض الأمطار الرعدية على مناطق إدفو ، الأقصر ، أسيوط .

وأوضحت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك احتمالية لسقوط أمطار خفيف بدءا من غدأ الجمعة ، ورعدية على بعض المناطق الأخرى .

وتابعت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية: بوجود نشاط للرياح المثيرة للأتربة على بعض مناطق الدلتا .

وفى سياق أخر،يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد موجة حارة تمتد حتى الأسبوع المقبل، وهو أمر معتاد فى مثل هذا الوقت من العام، لكنه يتزامن مع شهر رمضان، وكذلك الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث يتم استخدام بعض المواد المطهرة التى تساعد على الاشتعال عن تركها فى درجات الحرارة .

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وهناك بعض النصائح التى يقدمها خبراء الطقس للتعامل مع درجات الحرارة خلال هذه الأيام .

1 عدم ترك الأطفال فى السيارات المغلقة حتى ولو لفترة زمنية قصيرة تجنبًا لمخاطر الحرارة الشديدة بداخلها.

2 عدم تذكر ترك المعطرات والولاعات داخل السيارة.

3 عدم ترك مواد التعقيم بمختلف انواعها داخل السيارة وادوات رش الكحول، تجنبًا لاشتعالها او تبخرها، كما يمكن للمعقمات أن تتغير خصائصها وتفقد مميزاتها مع ارتفاع حرارتها بشدة.4-الاهتمام بشرب الماء والسوائل والعصائر الطازجة خلال ساعات الفطار.

5عدم الإكثار من الحلويات وتجنب المقليات واللحوم المصنعة والأطعمة التى يوجد بها مواد حافظة.

6عدم الخروج عند ارتفاع درجة الحرارية الا للضرورة والتواجد فى أماكن مكيفة قدر الإمكان.

7الاهتمام بتناول الفاكهة والخضراوات .

8 ضرورة احتواء وجبة السحور على الالياف .