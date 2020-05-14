فيديو.. احمدوا ربنا.. بيت العفاريت وكنس الشوارع عقوبات الدول لمخالفى العزل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تخيلت نفسك يومًا محبوسا داخل بيت للأشباح أو تكنس الشوارع أو أن تتم معاقبتك بتمارين شاقة حال عدم ارتدائك للكمامة أو التزامك بالعزل المنزلي؟، هذه هي أشكال العقوبات الرادعة خارج الصندوق التي فرضتها بعض الدول تجاه مواطنيها غير الملتزمين بالإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا.
ومن بين هذه الدول الهند وإندونيسيا والمكسيك وللتعرف على الإجراءات الغريبة التي اتخذتها كل منها شاهد الفيديو التالى.
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