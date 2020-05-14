شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: ارتدوا الكمامات أثناء الخروج من المنزل حتي إشعار آخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهابت وزارة الصحة والسكان بالمواطنين ضرورة ارتداء الكمامة (الماسك) أثناء الخروج من المنزل ويستمر ذلك حتى إشعار آخر.

وكانت كشفت وزارة الصحة والسكان عن تفاصيل الأدلة القياسية للإعادة التدريجية للحياة الطبيعة فى ظل انتشار فيروس كورونا .

وقالت وزارة الصحة والسكان إن الاستعداد للعودة التدريجية للحياة الطبيعية في البلاد خلال مرحلة انحسار جائحة الكورونا المستجدة (19-Covid) يستلزم اتباع اجراءات قياسية للحد من حدوث أي انتشار موسع من

جديد للمرض والحد من المراضة والوفيات الناتجة عن الحالات في مرحلة الإنحسار في أي مرحلة من مراحل الوباء.

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وأضافت وزارة الصحة والسكان :يجب أن تبنى التدخلات المجتمعية على تحقيق التوازن بين الالتزام بمدلولات الشواهد العلمية الخاصة بالسيطرة على التفشي من ناحية وضمان الاستمرارية الاقتصادية من ناحية أخرى مع تغليب الحفاظ على الصحة العامة في جميع الأحوال .

وتابعت : يجب دوما توخي الحذر والحيطة والاستعداد لاحتمالية حدوث موجة ثانية وتقييم المخاطر بمتابعة الوضع الوبائي تباعا واصدار التحديثات المتتابعة بشأن ما قد يطرأ من تغيرات،واستكملت : أي قرار بشأن التعايش المجتمعي مع مرض الكورونا المستجدة (كوفيد 19) ينبغي أن يأخذ في الحسبان مجموعة من الشواهد العلمية المتاحة حتى الأن وتلك التي قد تطرأ مع مرور المزيد من الوقت.