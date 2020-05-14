شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: ارتدوا الكمامات أثناء الخروج من المنزل حتي إشعار آخر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهابت وزارة الصحة والسكان بالمواطنين ضرورة ارتداء الكمامة (الماسك) أثناء الخروج من المنزل ويستمر ذلك حتى إشعار آخر.
وكانت كشفت وزارة الصحة والسكان عن تفاصيل الأدلة القياسية للإعادة التدريجية للحياة الطبيعة فى ظل انتشار فيروس كورونا .
وقالت وزارة الصحة والسكان إن الاستعداد للعودة التدريجية للحياة الطبيعية في البلاد خلال مرحلة انحسار جائحة الكورونا المستجدة (19-Covid) يستلزم اتباع اجراءات قياسية للحد من حدوث أي انتشار موسع من
جديد للمرض والحد من المراضة والوفيات الناتجة عن الحالات في مرحلة الإنحسار في أي مرحلة من مراحل الوباء.
وأضافت وزارة الصحة والسكان :يجب أن تبنى التدخلات المجتمعية على تحقيق التوازن بين الالتزام بمدلولات الشواهد العلمية الخاصة بالسيطرة على التفشي من ناحية وضمان الاستمرارية الاقتصادية من ناحية أخرى مع تغليب الحفاظ على الصحة العامة في جميع الأحوال .
وتابعت : يجب دوما توخي الحذر والحيطة والاستعداد لاحتمالية حدوث موجة ثانية وتقييم المخاطر بمتابعة الوضع الوبائي تباعا واصدار التحديثات المتتابعة بشأن ما قد يطرأ من تغيرات،واستكملت : أي قرار بشأن التعايش المجتمعي مع مرض الكورونا المستجدة (كوفيد 19) ينبغي أن يأخذ في الحسبان مجموعة من الشواهد العلمية المتاحة حتى الأن وتلك التي قد تطرأ مع مرور المزيد من الوقت.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة: ارتدوا الكمامات أثناء الخروج من المنزل حتي إشعار آخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.