شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين الهجومين الإرهابيين في أفغانستان وتؤكد رفضها لكافة أشكال الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الخميس، الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا مستشفى بالعاصمة كابول وجنازة بولاية ننجرهار في شرق أفغانستان، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من بينهم أطفال ونساء.

ونقل البيان خالص تعازي مصر، حكومة وشعبًا، إلى حكومة وشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية، وأسر الضحايا، وتمنياتها بسرعة الشفاء للمُصابين. كما أكد البيان رفض مصر التام لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف، وتضامنها مع أفغانستان الصديقة في هذا المُصاب الأليم.



وانفجرت شاحنة محملة بالمتفجرات قرب محكمة فى مدينة غرديز بشرق أفغانستان، اليوم الخميس، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل فى هجوم أعلنت حركة طالبان المسئولية عنه.

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ويأتى التفجير بعد يومين، من مقتل 56 على الأقل فى هجمات بمناطق أخرى من البلاد، بينهم نساء وأطفال حديثى الولادة فى انتكاسة لخطط السلام فى البلد الذى مزقته الحرب.

وقال طارق أريان المتحدث باسم وزارة الداخلية، "وقع انفجار بسيارة ملغومة بالقرب من محكمة عسكرية فى مدينة غرديز، وهى منطقة مأهولة بالسكان. ويخشى مقتل وإصابة عشرات المدنيين".

وأعلن ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان، فى بيان مسئولية الحركة عن الهجوم.