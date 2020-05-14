شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. طقس شديد الحرارة وأمطار رعدية جنوب الصعيد وسيناء والعظمى بالقاهرة 36 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الجمعة، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس مشمس شديد الحرارة، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة مشمس والرياح تنشط أحيانا.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة، وعلى جنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.

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وأشارت هيئة الأرصاد أن من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على القاهرة ، تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة بالقاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 20 درجات، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 19 درجات، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجات، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 18 درجات، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 20 درجات، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة.

ويشهد اليوم الخميس، ارتفاع آخر فى درجات الحرارة ، حيث يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

كما توقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس مشمس شديد الحرارة، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة مشمس والرياح تنشط أحيانا.