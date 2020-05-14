شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات فيروس كورونا حول العالم تقترب من 300 ألف حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقترب حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد فى مختلف دول العالم من 300 ألف حالة، حيث تم تسجيل أكثر من 298 ألف حالة حتى الآن، وذلك وفق موقع "ورلد ميترز".

وفيما تخطت حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد فى مختلف دول العالم حاجز المليون و650 ألف حالة، وذلك وفق موقع "ورلد ميترز" المتخصص فى رصد أرقام الاصابات بالفيروس فى مختلف أنحاء العالم، ويواصل فيروس كورونا المستجد فى مختلف دول العالم انتشاره، حيث تم تسجيل أكثر من 4 ملايين و400 ألف حالة.

وتعد الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الأكثر تضررا من تفشى وباء كورونا، وسجلت الولايات المتحدة 1,800 وفاة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة، مما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات في البلاد إلى أكثر من 83,246، وفق إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

Advertisements

وأعلنت السلطات الصحية فى روسيا عن تسجيل أقل من 10 ألاف إصابة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى أكثر من 250 ألف حالة، وفى ألمانيا ألمانيا تسجيل 89 وفاة و933 إصابة جديدة بفيروس كورونا، واعلنت الصين "بؤرة تفشى كورونا" عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم الخمس عن تسجيل 157 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و10 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وذلك وفق وسائل إعلام سودانية.

يذكر ان فيروس كورونا المستجد، قد ظهر للمرة الأولى داخل الصين، داخل مدينة ووهان ومنها انتقل إلى كافة العالم، وتسعى الدول إلى اتخاذ إجراءات احترازية ووقائية للسيطرة عليه، وفيما تواصل معامل الأبحاث فى مختلف دول العالم العمل بشكل سريع من أجل التوصل إلى لقاح أو علاج فعال ضد الفيروس فى أقرب وقت ممكن.