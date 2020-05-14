شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. وانت بتزورهم.. اعرف إزاى تحمى كبار السن من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كبار السن من الفئات الأكثر خطورة وتضررا من فيروس كورونا المستجد، حيث تزداد مخاطر الإصابة بفيروس كورونا مع التقدم في العمر، لأن كبار السن يعانون في كثير من الأحيان من أمراض أخرى، مثل السرطان، أو حالات مثل ارتفاع ضغط الدم، أو مرض السكري، أو مرض الرئة، مما يؤدي إلى تفاقم الإصابة بفيروس كورونا ـ Covid-19"، لذا لابد من اتباع عدة إجراءات للحفاظ عليهم، فى حال زيارتهم:

1-حافظ على مسافة آمنة وتجنب التواصل الجسدى "كالاحتضان والمصافحة".

2- اغسل يديك بالماء والصابون.

3- لا تشارك الطعام أو الأدوات.

4- التأكد من نظافة وجودة تهوية غرف كبار السن.

5-إذا كنت مريضا امتنع عن التعامل مع كبير السن.

6-الحرص على تناول كبار السن لوجبات صحية ومتوازنة

7- تشجيعهم على ممارسة الرياضة بانتظام والحصول على قسط كافى من النوم.

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8-منع التجمعات الاجتماعية فى المنزل أو زيارة الآخرين.

9-إذا كان لدى كبار السن أعراض تنفسية، عليك الاتصال على 105 أو 15335.

10-الحرص على خروج المسنين بالهواء الطلق أو مناطق جيدة التهوية، والحفاظ على مسافة آمنة.







































