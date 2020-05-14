"مخدرات بمليون ونص".. إحباط ترويج 200 طربة حشيش في الإسكندرية والبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

نجح ضباط مكافحة المخدرات فى ضبط ثلاثة من العناصر الإجرامية بـ"الإسكندرية والبحيرة" لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزتهم200 طربة لمخدر الحشيش.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عاطل– مقيم بدائرة قسم شرطة رفح بمحافظة شمال سيناء –مطلوب التنفيذ عليه في حكم قضائي تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، متخذاً من دائرة قسم شرطة برج العرب بمحافظة الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية، وبحوزته 150 طربة لمخدر الحشيش "وزنت 15 كيلو جرام"، مبلغ مالي، هاتف محمول.

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كما تابعت الإدارة نشاط عاطلين – مقيمان بدائرة قسم شرطة كرموز بمحافظة الإسكندرية تخصصا في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما، متخذان من دائرة مركز شرطة أبوحمص بمحافظة البحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة أبوحمص بالبحيرة، وبحوزتهما 50 طربة لمخدر الحشيش "وزنت 5 كيلو جرام"، مبلغ مالي، 3 هاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم وتقدر القيمة الماليةللمواد المخدرة المضبوطة بحوالي مليون و400 ألف جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.