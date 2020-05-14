شرطة التموين: ضبط 1300 قضية متنوعة خلال حملات بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري

أسفرت جهود الحملات عن ضبط 1300قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها:

ضبط مالك شركة غير مرخصة لتجارة مستحضرات التجميل، بمحافظة الجيزة، لحيازته (7282 عبوة وقطعة مستلزمات طبية) مجهولة المصدر، قبل طرحها للبيع والتداول بالأسواق.

وأثمرت الجهود ضبط مسئول عن مجزر غير مرخص بالقاهرة، لحيازته 3 أطنان سلع غذائية) غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.