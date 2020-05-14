في يوم واحد.. تنفيذ 70 ألف حكم قضائي وضبط 200 قطعة سلاح ناري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية، عن ضبط 220 قطعة سلاح ناري، بحوزة 170 متهما.
وفي مجال تنفيذ الأحكام، تمكنت الحملات من تنفيذ 70 ألف حكم قضائي متنوع.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.
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