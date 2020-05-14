تجديد حبس حداد 15 يوما بتهمة إدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

قرر قاضي المعارضات بجنح السلام، اليوم الخميس، تجديد حبس حداد، لإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، والاتجار فيها، بمنطقة السلام، وبحوزته 5 قطع أسلحة نارية وأدوات التصنيع.

أكدت تحريات ومعلومات العميد أيمن سمير، مأمور قسم شرطة السلام أول، قيام حداد مقيم بدائرة القسم بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال تصنيع الأسلحة النارية ويتخذ من محل سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد عمرو عزت، معاون مباحث القسم، من ضبطه حال تواجده بمسكنه وعُثر بحوزته المضبوطات التالية عدد 4 فرد خرطوش عيار 12مم، فرد روسى عيار 7,62x39مم، أسلحة نارية تحت التصنيع، عدد 25 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة، عدد كبير من أجزاء الأسلحة النارية، العدد من الأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع، هاتف محمول، مبلغ مالي.