طلب إحاطة لصرف مستحقات الموظفين المنقولين للعمل بالشهر العقاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري المالية والعدل، بشأن عدم صرف المستحقات المالية لـ297 موظفَا من المنقولين إلى العمل بمصلحة الشهر العقاري.

وأوضح فؤاد، في بيان، اليوم الخميس، أنه في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3181 لسنة 2019 بشأن الموافقة على نقل 1102 موظف من جهات عملهم الأصلية للعمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق لسد عجز الموظفين بالمصلحة، تأخر صرف المستحقات المالية لـ297 موظفًا من الموظفين الذين تم نقلهم للعمل بمصلحة الشهر العقاري.

وتابع: وذلك منذ استلامهم العمل بالمصلحة وإلى الآن أي ما يقارب 5 أشهر، وهو ما سبق ونوهنا عنه في البيان العاجل الذي تقدمنا به في 5 مارس 2020 بشأن تأخر صرف المستحقات المالية للموظفين المنقولين للشهر العقاري وعددهم 1102، لافتًا إلى أن الأزمة ماتزال مستمرة لـ297 موظفًا.

وأوضح، أن تأخر صرف المستحقات يرجع إلى تعنت الجهات المنقولين منها في نقل درجاتهم المالية وإخلاء طرفهم لديها، على الرغم من أن رئيس الوزراء أمهل جميع الجهات والوحدات الإدارية التي يعمل بها الموظفين الجدد بتنفيذ القرار في موعد غايته 48 ساعة، وهو ما لم تستجب له بعض الجهات ونتج عنه تحمل 297 موظف عدم صرف مستحقاتهم المالية لمدة تقارب الخمسة أشهر خاصةً في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي نشهدها.​