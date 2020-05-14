تنفيذًا لتكليفات الرئيس.. الانتهاء من تأهيل وتبطين 3 ترع بمحافظة بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الموارد المائية والري، استمرار أعمال تأهيل الترع بمحافظتي بنى سويف وقنا حيث تم طرح وإسناد أعمال التأهيل بطول 190 كم من شبكة الترع وتم الانتهاء من تنفيذ الأعمال بـ3 ترع بهندسة ري ببا بمحافظة بني سويف وهي (جنابية الشراهنة - فرع خلف - فرع جزيرة الزنيقة).

ووجه الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، بالعمل على الإسراع في تنفيذ الأعمال المطلوبة لتبطين الترع طبقًا لخطة وزارة الموارد المائية والري لما له من فوائد عدة مثل ضمان وصول المياه للنهايات في أسرع وقت لضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية وتقليل تكاليف الصيانة.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بسرعة الانتهاء من أعمال تأهيل وتبطين الترع المتعبة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية وتفعيلاً لمحاور الخطة القومية للموارد المائية وأهمها محور ترشيد الاستخدامات المائية والحد من فواقد شبكة الترع.

تجدر الإشارة إلى أنه يجري العمل في 18 ترعة بهندسة ري ببا وتشمل (عمار القبلية - فرع ١ أبوواصف - منيل موسى - أحمد باشا القبلية - فرع أحمد باشا البحر - جزيرة بيا - فرع تل كفر منصور - فرع بطه - الفرع الغربي لترعة غياضة - فرع ١ أم الجنازير - فرع قمبش - الشراهنة البحرية - فرع ١ أحمد باشا - فرع طرشوب - جنابية عمار - فرع الحاج علي - الزنيقة - الفرع القبلي لبني عطية)، وفيما يخص محافظة قنا يجري تنفيذ التبطين لترعة البروات في مركز قوص.