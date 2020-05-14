نقيب المحامين يضيف "كركاب" لعضوية لجنة إنهاء التزامات أرض النقابة بأسيوط الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين، قرارًا بإضافة محمد عبدالعظيم كركاب، عضو مجلس النقابة العامة، إلى تشكيل اللجنة الخاصة بإنهاء التزامات النقابة لإنهاء تخصيص قطعة أرض بمدينة أسيوط الجديدة.

ونص القرار على أنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى القرار الصادر بتاريخ 11/5/2020 بشأن الخطاب الوارد من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمتعلق بالتزامات إنهاء تخصيص قطعة أرض بمدينة أسيوط الجديدة لإنشاء نادي اجتماعي للمحامين عليها، والذي تضمن الآتي:

تشكل لجنة لتنفيذ هذه الالتزامات والتعهدات واتخاذ الخطوات اللازمة للوفاء بها وبكل المطلوب في المواقيت المحددة وفقا للضوابط التي نص عليها الخطاب:

مجدي سخي، عضو مجلس النقابة العامة.

Advertisements

سعيد عبدالخالق، عضو مجلس النقابة العامة.

سيد عبدالغني، عضو مجلس النقابة العامة.

محمد فزاع، عضو مجلس النقابة العامة.

ويضاف إلى تشكيل اللجنة محمد عبدالعظيم كركاب، عضو مجلس النقابة العامة.