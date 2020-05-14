الموجة الحارة مستمرة.. الأرصاد: درجات الحرارة تصل لـ43 وارتفاع نسب الرطوبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض لموجة شديدة الحرارة تبدأ من اليوم وتستمر حتى منصف الأسبوع المقبل.

وأشار شاهين، لمصراوي، إلى وجود ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، حيث تسجل اليوم الخميس 36 درجة على القاهرة، وتستمر في الارتفاع حتى يوم الاثنين المقبل لتصل إلى 43 درجة، بينما تنخفض يومي الثلاثاء والأربعاء لتسجل 39، ثم ترتفع درجتين يوم الخميس المقبل لتصل إلى 41 درجة.

وأضاف أن سبب الموجة الحارة يرجع لامتداد منخفض السودان الموسمي الذي يشمل تأثيره محافظات جنوب وشمال البلاد والقاهرة والوجه البحري وشمال سيناء.

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وأشار إلى أنه بجانب ارتفاع درجات الحرارة يوجد أيضا ارتفاع في نسب الرطوبة، حيث تتراوح بين 70% لـ75% على محافظات جنوب الصعيد، وتصل بين 60% إلى 70 على المناطق الشمالية.

وأكد مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن منخفض السودان الموسمي يتسبب أيضًا في سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا، على شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتمتد لتشمل بعض مناطق سيناء، ويمكن أن تصل لحد السيول على مناطق من شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر أيضًا، تصل إلى القاهرة وتكون خفيفة ورعدية.

وأوضح أن نشاط الرياح وسقوط الأمطار من أبرز العوامل التي تقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة.

ونصح مدير مركز التحاليل والتنبؤات، المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة، والتواجد في الأماكن جيدة التهوية، أما أصحاب مرضى الجيوب الأنفية والحساسية يفضل بقدر الإمكان تجنب التعرض للأتربة أثناء هبوب الرياح.​