مصر | المؤبد و3 سنوات لـ154 متهما بـ"لجان العمليات النوعية" عسكريا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر المؤبد و3 سنوات لـ154 متهما بـ"لجان العمليات النوعية" عسكريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت محكمة غرب القاهرة العسكرية، المنعقدة اليوم الخميس، بمجمع المحاكم بطرة حكمها على 154 متهما لقيامهم بتنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وأفراد ومنشآت القوات المسلحة، والمقيدة تحت رقم 169 لسنة 2017 جنايات عسكرية غرب القاهرة والتي كانت مقيدة برقم 351 لسنة 2015 حصر نيابة أمن الدولة العليا والمعروفه إعلاميا بـ"لجان العمليات النوعية حلوان والفيوم".

وعاقبت المحكمة العسكرية المتهمين في القضية، بمدد تراوحت ما بين السجن المؤبد والحبس لمدة ثلاث سنوات.

وكان المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، أحال المتهمين إلى القضاء العسكري.

وقال عماد مبارك، محامي 5 متهمين، في القضية: إنه تم إدراج 31 متهما لمدة 3 سنوات على القوائم الإرهابية وتتمثل آثار الإدراج في المنع من السفر أو ترقب الوصول لم هو بالخارج وسحب جواز السفر أو إلغائه أو عدم إصداره وفقد شروط حسن السمعة اللازم لتولي الوظائف العامة والنيابية وتجميد الأموال إذا كانت تستخدم في ممارسة النشاط الإرهابي والمنع من ممارسة الأنشطة الدعوية والعامة تحت أي مسمى.

ونسبت النيابة للمتهمين، تأسيس جماعة إرهابية بالفيوم، تابعة لجماعة الإخوان، أطلق عليها "لجان العمليات النوعية"، تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد القضاة والمحاكم وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة، بهدف إسقاط مؤسسات الدولة.

وأسندت لهم النيابة كذلك، تولي المتهمين تنفيذ المتهم لعدة جرائم قتل وتخريب وإيذاء الأفراد وإلحاق الضرر بالأموال والمباني العامة وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه للخطر.

وفي سياق آخر، قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، إخلاء سبيل 17 متهمًا في القضية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا والمعروفة باسم "طلائع حسم الإرهابية".

والمتهمين المخلي سبيلهم هم كل من:

1- أحمد على أحمد محمود عبد القادر

2- أحمد محمد محمود محمد

3- علاء الدين عبد التواب حسين عبد الغنى

4- عبد الله إبراهيم مصطفى المصري

5- أحمد محمد إبراهيم إسماعيل

Advertisements

6- معاذ محمد عبد الحميد محمد

7- محمد حسين أحمد محمد

8- رضا محمد سيد بركات

9- محمد ممدوح عبد المنعم عبد العزيز

10- عمرو فتح الله عبد الفتاح غنيم

11- حسام الدين صلاح محمد محمود

12- إسلام عبد السلام الوصيفى عبد السلام

13- أحمد سيد عبد التواب جمال الدين

14- علاء محمد محمد النداف

15- أحمد لبيب حامد حشاد

16- عبد المنعم محمد عبد المنعم حسن

17- عبد العزيز شعبان عبد العزيز البرماوى

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت قرار بأدراج عدد من المتهمين في القضية على قائمة الكيانات الإرهابية ومن بين الأسماء المدرجة معتز مطر، ومحمد ناصر، وصابر مشهور، وياسر العمدة، وحمزة زوبع، ووجدي غنيم، ومجدي شلش، وعصام تليمة، ويحيى موسى.

وأبرز الاتهامات المنسوبة للمتهمين: الانضمام لجماعة أنشئت على خلاف القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من أداء عملها، وتخطيط قيادات الإخوان الهاربين خارج وداخل البلاد لإعادة تنظيم عناصر المجموعات المسلحة للجماعة تحت مسمى "طلائع حسم" ووضع برامج تدريبية لرفع مستواهم البدني والقتالي من خلال عدة محاور لتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة والإضرار بمصالح البلاد.