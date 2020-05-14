مصر | دفن جثة طفل لقي مصرعه صعقا بالكهرباء في مدينة نصر

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر دفن جثة طفل لقي مصرعه صعقا بالكهرباء في مدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت نيابة مدينة نصر الجزئية، اليوم الخميس، بدفن جثة طفل لقي مصرعه إثر نشوب حريق داخل شقته السكنية بدائرة القسم، وتسليم الجثة لذويه.

البداية تعود عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل عقار سكنى بشارع صلاح سالم بمدينة نصر.

وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء وتم إخماد النيران، وبالفحص تبين وفاة طفل عمره 8 سنوات في أثناء هروبه من الشقة، حيث صعقته الكهرباء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بكامل ملابسه".. تفاصيل سقوط رجل في ترعة الزمر بالعمرانية

بكامل ملابسه".. هكذا كان حال رجل مسن سقط بترعة الزمر، بمنطقة العمرانية، ولقي مصرعه في الحال، فأمرت النيابة العامة جنوب الجيزة، في التصريح بدفنه نتيجة سقوطه، وأمرت بالتحريات حول الواقعة.

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كان ضباط مباحث قسم شرطة العمرانية قد تلقوا إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بغرق مسن في ترعة الزمر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال جثة المتوفي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

تفاصيل جديدة في واقعة مقتل شاب بالعياط

وفي سياق منفصل، كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة، عن تفاصيل جديدة في واقعة مقتل شاب، ويدعى "رجب" على أيدي احد جيرانه في قرية الجملة بمنطقة العياط.

وأوضحت التحقيقات، أن الخلافات بين الطرفين تعود لعام مضى، عندما كان شقيق القتيل قد خطب فتاة ثم انفصلا، وفي يوم الواقعة ذهب المجني عليه وشقيقه إلى نفس الشارع الذي تقطن فيه أسرة خطيبته السابقة، لكي يتناولا الإفطار مع أحد أقاربهما الذي يقطن في نفس الشارع الذي تقطن به خطيبته السابقة، وفور رؤيته لأهلها، حدثت مشاجرة، وتدخل كل من الطرفين من العائلتين لمناصرة طرفه، الامر الذي دفع المجني علية التوجة لمساعدة شقيقه، ولكنه تلقي طعنه نافذة بالصدر وسط أحداث المشاجرة، فسقط قتيلا.

بداية الواقعة، تلقى رئيس مباحث قسم شرطة العياط قد تلقى إشارة من المستشفى تفيد باستقبال "رجب. ص. ع" في العقد الثاني من عمره، مصاب بطعنة نافذة ولقي مصرعه متأثرا بإصابته، ومقيم بقرية الجملة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين شقيق المجني عليه وأهل خطيبته السابقة وتدخل كلا الطرفين لمناصرة أقاربه إلى أن انتهى الأمر بسقوط المجني عليه غارقًا في دمائه، وتم ضبط طرفي المشاجرة، ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، كما تم فرض كردون أمني على القرية لمنع تجدد المشاجرة مرة أخرى