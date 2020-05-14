مصر | الاستعلام عن حالة طفل أصيب في مشاجرة بمصر القديمة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر الاستعلام عن حالة طفل أصيب في مشاجرة بمصر القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت نيابة مصر القديمة الجزئية اليوم الخميس، بالاستعلام عن الحالة الصحية لطفل أصيب بطلق ناري في مشاجرة بين عائلتين بالأسلحة النارية والبيضاء بدائرة القسم.

كما أمرت النيابة بالتحفظ على الأسلحة، واستدعاء طرفى المشاجرة لبدأ التحقيق معهم.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن تلقي اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة مصر القديمة، مفادة نشوب مشاجرة بين عائلتين بدائرة القسم.

وانتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتم السيطرة على المشاجرة، وتبين إصابة طفل بطلق ناري وتم نقله إلى المستشفى وألقي القبض على طرفيها، وأمر اللواء أشرف الجندي، مدير الأمن، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ضبط شخص استولى على 50 ألف لتعيين آخر بوظيفة حكومية فى الغربية

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وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الغربية، من ضبط أحد الأشخاص، لقيامه بالنصب والاحتيال على مواطن والاستيلاء على أمواله بزعم تعيين شقيقه فى إحدى الوظائف الحكومية.

بداية الواقعة، تبلغ لفرع الإدارة بوسط الدلتا من فنى صيانة نسيج مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالي بزعم إلحاق شقيقه بوظيفة حكومية وعدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وأكدت التحريات صحة البلاغ وأسفرت عن قيام عامل بمدرسة مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بمحافظة الغربية، سبق اتهامه فى عدد 4 قضايا "استغلال نفوذ، تبديد" ومحكوم عليه هارب فى عدد 3 قضايا تبديد بإجمالى حبس سنتين) بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق من خلال استغلال النفوذ المزعوم والنصب والاحتيال على المواطنين راغبي الالتحاق بالوظائف الحكومية.

كما تبين الاستيلاء من الشاكي على مبلغ مالي قدره (50.000 خمسون ألف جنيه) من أصل مبلغ (100.000 مائة ألف جنيه) بزعم إلحاق شقيقه بوظيفة حكومية بقطاع البترول مدعيًا نفوذه وعلاقاته بمسئولى تلك الجهة إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.

وجاء ذلك، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ المزعوم والنصب والإحتيال على المواطنين.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف اإرتكابه الواقعة.