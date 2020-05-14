مصر | حملات مرورية لرصد المخالفات بالقاهرة والجيزة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر حملات مرورية لرصد المخالفات بالقاهرة والجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة صباح اليوم الخميس، تواجدها بالشوارع والميادين مع انتشار الخدمات المرورية أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

وشنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

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وأسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور الجيزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، من رصد 15 سيارة متروكة ودراجة بخارية، خشية استخدمها فى العمليات الإرهابية، منها 8 سيارات تم تسليمها لمالكها و3 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، وتم رصد 4 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وفى سياق أخر تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الغربية، من ضبط أحد الأشخاص، لقيامه بالنصب والاحتيال على مواطن والاستيلاء على أمواله بزعم تعيين شقيقه فى إحدى الوظائف الحكومية.

بداية الواقعة، تبلغ لفرع الإدارة بوسط الدلتا من فنى صيانة نسيج مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالي بزعم إلحاق شقيقه بوظيفة حكومية وعدم تنفيذ ما تم الإتفاق عليه.

أكدت التحريات صحة البلاغ وأسفرت عن قيام عامل بمدرسة مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بمحافظة الغربية، سبق اتهامه فى عدد 4 قضايا "استغلال نفوذ، تبديد" ومحكوم عليه هارب فى عدد 3 قضايا تبديد بإجمالى حبس سنتين) بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق من خلال إستغلال النفوذ المزعوم والنصب والاحتيال على المواطنين راغبى الالتحاق بالوظائف الحكومية والاستيلاء من الشاكى على مبلغ مالي قدره (50.000 خمسون ألف جنيه) من أصل مبلغ (100.000 مائة ألف جنيه) بزعم إلحاق شقيقه بوظيفة حكومية بقطاع البترول مدعيًا نفوذه وعلاقاته بمسئولى تلك الجهة إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.

وجاء ذلك، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ المزعوم والنصب والاحتيال على المواطنين.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.