مصر | المعمل الجنائي يعاين حريق مبنى كابيرتاج حلوان

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر المعمل الجنائي يعاين حريق مبنى كابيرتاج حلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة حلوان الجزئية بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شب داخل الجزء الخلفي من مبنى كابيرتاج حلوان، لبيان أسباب الحريق وحصر التلفيات والخسائر الملحقة به، وكلف بسرعات تحريات المباحث.

كانت قد تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة مفادها وقوع حريق بمبني الكابيرتاج بمدينة حلوان، وعلي الفور تم الدفع بسيارتين إطفاء وفرض كردون أمني بمحيط موقع النيران، وجار السيطرة على الحريق وإخماده.

وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

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لقي طفل مصرعه صعقًا بالكهرباء، اليوم الأربعاء، بعد نشوب حريق داخل شقته في مدينة نصر.

كنت اغرفة عمليات النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق داخل عقار سكني في مدينة نصر، وعلى الفور تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء، حيث نجحت في إخماد النيران، وبالفحص تبين وفاة طفل عمره 8 سنوات، أثناء هروبه من الشقة، حيث صعقته الكهرباء.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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كما نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة من إحباط ترويج 5 أطنان ونصف الطن فسيخ ورنجة وأسماك مملحة فاسدة وغير صالحه للاستخدام الآدمي بمصانع ومحال تجارية ومخازن بمنطقتي أوسيم والوراق.

كانت وجهت الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة، برئاسة العميد خالد أبو العلا مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة، حملات مكثفة على المحال التجارية، والمصانع والمخازن، بمنطقتي أوسيم والوراق، لضبط الأسماك المملحة، الفاسدة والغير صالحة للاستهلاك البشري، وذلك في إطار الظروف التي تمر بها البلاد، وانتشار عدوى فيروس الكورونا.

ونجحت القوات في ضبط 5.5 طن فسيخ ورنجة وأسماك مملحة فاسدة وغير صالحه للاستخدام الآدمي بمصانع ومحال تجارية ومخازن بمنطقتي أوسيم والوراق، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

ومن ناحية أخرى قررت نيابة مدينة نصر أول حبس صاحب شركة لحيازته على 25 ألف قرص مكملات غذائية محظور تداولها فى مدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة تحريات المباحث التكميلية حول الصحيفة الجنائية للمتهم.

ووجهت له النيابة تهمة الغش التجارى والتدليس على جمهور المستهلكين، وطالبت النيابة بالتحفظ على المضبوطات تمهيدا للاعدامها.

كشفت تحقيقات النيابة عن تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا من مباحث التموين بالقاهرة، يفيد بضبط المدير المسئول عن شركة غير مرخصة لتجارة المكملات الغذائية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، لحيازته 25000 قرص " فيتامينات، مقويات عضلية، مكملات غذائية" ) غير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسواق، وكذلك 410 عبوة شامبو مجهولة المصدر، و2 ماكينة تغليف وتعبئة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش التدليس على جمهور المستهلكين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.