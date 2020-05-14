أخبار مصر | القوى العاملة: 59 ألف مستحق صرفوا منحة العمالة بالأمس

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر القوى العاملة: 59 ألف مستحق صرفوا منحة العمالة بالأمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتهي في الرابعة مساء اليوم الخميس، استكمال صرف الدفعة الأولي للمتخلفين من المنحة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيمة 500 جنيه بإجمالي 1500 جنيه علي 3 أشهر، للعمالة غير المنتظمة مساندة من الدولة المصرية لهذه الفئة من العمالة المضارة من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان: إن الصرف يتم من خلال 4000 منفذ علي مستوي الجمهورية و600 مدرسة في بعض المحافظات، بعدها يتم في وقت لاحق الإعلان عن موعد صرف الدفعة الثانية من المنحة قبل عيد الفطر المبارك، والتي سيكون بكارت مسبوق الدفع مربوطا بحساب مفتوح لكل مواطن من المستحقين، من خلال منافذ البريد علي مستوي الجمهورية، بالإضافة إلي فروع البنك الزراعي المصري. ولفت وزير القوي العاملة، فى بيان صحفى، عن أن الذين صرفوا المنحة أمس الأربعاء من المستحقين من خلال 3072 منفذا للبريد علي مستوي 27 محافظة بلغ 59 ألفاً و930 مستحقاً، ويتبقى 564 ألفا و131 مستحقا يصرفون حتي الساعة الرابعة اليوم الخميس، آخر يوم في الصرف للمتخلفين. Advertisements

وطلب الوزير من كل مستحق أن يكون معه تليفونه الشخصي المسجل عليه الرسالة النصية التي تحدد موعد ومكان صرف المنحة، وبطاقة الرقم القومي، وصورة ضوئية منها، حيث أنه لن يتمكن من الدخول لمنفذ صرف المنحة إلا بذلك، وذلك لعدم التزاحم وضمانا لسلامة المستحقين. وأوضح وزير القوي العاملة أن وزارة الاتصالات خصصت الرقم 142 كخط ساخن للمواطنين يتم من خلاله الاستعلام عن استحقاق المواطن للمنحة من عدمه ويعرف الجهة والميعاد المحددة للصرف، وذلك بإدخال الرقم القومي الخاص من الشمال إلي اليمين، لعدم تعرضهم لمخاطر الزحام، وحفاظاً على سلامتهم وكرامتهم.