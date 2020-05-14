أخبار مصر | برلماني: القطاع الزراعي أثبت صلابته وقدرته خلال أزمة كورونا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: القطاع الزراعي أثبت صلابته وقدرته خلال أزمة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خلال أزمة كورونا،

أكد خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن القطاع الزراعي أثبت صلابته وقدرتهعلى مواجهة الأزمات والكوارث وتوفير احتياجاته من السلع واللحوم والدواجن، وهو الأمر الذي يدعو لزيادة دعمه ومساندته في مواجهة الأزمة، حيث غاب عن الحوافز التي أعلنها مجلس الوزراء؛ لدعم الاقتصاد المصري في مواجهة تداعيات كورونا.

وتساءل "مشهور" في بيان اليوم الخميس: متى يتم تفعيل ملف التأمين الزراعي على المحاصيل، والذي يسهم كثيرًا في دول عدة لتعويض صغار الفلاحين عن الخسائر التي طالتهم في فترة الأزمات؟

وأوضح أن الفلاحين يعانون من أزمة في الدخل اليومي، فهم يعتبرون من العمالة غير المنتظمة، وفي ظل الأوضاع الحالية وانتشار فيروس كورونا تضرر الكثير منهم.

وأضاف أن معظم الفلاحين من كبار السن ويحتاجون إلى رعاية خاصة لمنع إصابتهم بفيروس كورونا، وأن عدد الفلاحين الذين تمثلهم النقابة يبلغ عددهم 55 مليون فلاح في حين أن أعضاء النقابة المسجلين عددهم 2 مليون و700 ألف فلاح. وطالب بتحديد أسعار مجزية لتوريد المحاصيل الاستراتيجية قبل موسم الزراعة بوقت كاف لتحقيق هامش ربح مجز ليكون حافزا للاستمرار في زراعة تلك المحاصيل، والعمل على تقليل نسبة الفاقد منها حفاظا على الناتج القومي.

وشدد على سرعة تفعيل قانون الزراعات التعاقدية، وقانون التكافل الزراعي بالإضافة إلى تفعيل برامج التحصينات والتطعيمات للثروة الحيوانية في ظل الظروف الحالية، لتدارك احتمالات انتقال الفيروس من الإنسان للحيوان. ونوه بأنه لا يمكن استمرار إغلاق أسواق المواشي في ظل احتمالية استمرار فترة تفشي الفيروس، لما يسببه الإغلاق من ضرر على صغار المربين.

ولفت إلى أن عودة الأسواق ضرورة ملحة لاستمرار قطاع الثروة الحيوانية، وعلى الدولة وضع الحلول المناسبة لفتح الأسواق في ظل انتشار وباء كورونا، من خلال الضوابط الاحترازية اللازمة لمنع انتشار الوباء، مع تسهيل إجراءات إنشاء الحظائر وتوفير الأعلاف بأسعار مناسبة مع السلالات عالية الإنتاج للراغبين وتشجيع المربين لعمليات إحلال السلالات المحلية ضعيفة الإنتاج بالسلالات عالية الإنتاجية.



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