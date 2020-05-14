أخبار مصر | وكيل "نقل النواب" يطالب بإجراءات صارمة لمواجهة كورونا في عيد الفطر

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر وكيل "نقل النواب" يطالب بإجراءات صارمة لمواجهة كورونا في عيد الفطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، الدولة بتطبيق إجراءات صارمة على تنقلات المواطنين خلال عيد الفطر، مثلما حدث في عيد شم النسيم، وذلك حفاظا على صحة المواطنين وللحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح زين الدين" في بيان اليوم الخميس، أنه مع اقتراب عيد الفطر المبارك يزداد الزحام والتكدس الذي يصاحبه فضلًا عن الزيارات المتبادلة والسفر من محافظة لأخرى وهو ما قد يترتب عليه نقل العدوى والإصابة بفيروس كورونا ويهدد بحدوث كارثة قد تطفو على السطح.

وأضاف، أنه بالرغم من كل التحذيرات التي أطلقت خلال الآونة الأخيرة، والمناشدات بالابتعاد قدر الإمكان عن التجمعات والأماكن المزدحمة، إلا أنه لم يتم الالتزام قدر الإمكان بالإجراءات الوقائية من الفيروس وهو ما ترتب عليه زيادة الأعداد.

وطالب عضو مجلس النواب، بدراسة اتخاذ قرار حظر حركة السفر بين المحافظات قبل حلول عيد الفطر بفترة زمنية مناسبة بجانب اتخاذ نفس الإجراءات التي تم اتخاذها في عيد شم النسيم.

خروج 160 من مستشفات لعزل وارتفاع أعداد المتعافين لـ2486

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 160 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2486 حالة.

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2980 حالة تحولت نتائجها من إيجابية لسلبية

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2980 حالة، من ضمنهم الـ 2486 متعافيا.

تسجيل 338 إصابة جديدة بكورونا.. و12 وفاة

وأضاف أنه تم تسجيل 338 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.