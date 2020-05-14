أخبار مصر | القوى العاملة: إعفاء المصريين بالإمارات من غرامات الدخول والإقامة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر القوى العاملة: إعفاء المصريين بالإمارات من غرامات الدخول والإقامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرا مهما من مكتب التمثيل العمالي بدولة الإمارات العربية المتحدة، التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا معهم أحوال العمالة المصرية في دول العمل.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، فى بيان صحفى، أنه في إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للعمالة المصرية بالخارج، تلقى الوزير تقريرا من الملحق العمالي بأبوظبي حنان شاهين، أشارت فيه إلي رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أصدر قرارا بإعفاء جميع المخالفين ومنهم المصريين لقانون دخول وإقامة الأجانب من كافة الغرامات المترتبة عليهم متى ما وقعت المخالفة قبل الأول من مارس 2020 سواء كانوا من حملة أذونات وتأشيرات الدخول أو كانوا من فئة المقيمين متى بادروا إلى مغادرة الدولة خلال فترة المهلة الممنوحة والممتدة من 18 من مايو الجاري ولمدة 3 أشهر .

وأوضحت أن مكرمة رئيس الدولة في هذا الخصوص تتضمن الإعفاء من كافة الغرامات المترتبة علي المستفيد منها سواء تلك المرتبطة ببطاقة الهوية أو تصاريح العمل المنتهية، وأنها لن تحول دون عودة المستفيد منها إلي الدولة متي استوفي الشروط اللازمة لذلك، إذا أن الاستفادة منه مهلة المغادرة لن تأتي مقرونه بأي إجراء إداري متعلق بحرمان الشخص المستفيد من المهلة من دخول الدولة مستقبلا .

وقالت الملحق العمالي في تقريرها لوزير القوي العاملة: إن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية سوف تعلن عن تفاصيل كافة الإجراءات وقنوات تقديم طلبات الاستفادة من المهلة المقررة خلال الفترة القادمة ، مع التأكيد علي أهمية التقدم للاستفادة من فترة المهلة الممنوحة حتي لا يخضعوا بعد الأجل المحدد إلي الأحكام النافذة لقانون دخول وإقامة الأجانب وما قد يترتب عليه حرمانهم من دخول الدولة مستقبلا .

إيطاليا: خلال أيام.. قانون بإعطاء المهاجرين إقامات للعمل في مجال الزراعة

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تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عددا من التقارير المهمة والعاجلة من مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا معهم أحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنه في إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للعمالة المصرية بالخارج، تلقى الوزير تقريرا من مكتب التمثيل العمالي بالإمارات العربية المتحدة ، أشارت فيه الملحق العمالي بأبوظبي حنان شاهين إلي أن القنصلية العامة بدبي أعلنت عن تنظيم رحلتي طيران إلى مرسى علم لعودة المواطنين من ذوي الإقامات الملغاة وتأشيرات الزيارة والسياحة من المسجلين على الصفحة الرسمية للقنصلية العامة بدبي وذلك بومي ١٥و١٦مايو الجاري ، على أن يتم الحجر الصحي بأحد فنادق مرسى علم على نفقة المغادرين ويتم الحجز في مكاتب مصر للطيران.

وفي تقرير من مكتب التمثيل العمالي بميلانو – إيطاليا، لفت الملحق العمالي مجدي حسنين، إلي أنه سوف يصدر خلال أيام القانون الخاص بإعطاء المهاجرين إقامات للعمل في مجال الزراعة، ومن المقرر أن يتقدم للحصول علي تلك الإقامات أعداد كبيرة من كل الجنسيات المتواجدة حاليا بإيطاليا ومنها المصرية.

وكانت وزيرة الزراعة الإيطالية بلا نوفا، قد تقدمت بمشروع قانون بإعطاء إذن إقامة لـ٦٠٠ ألف مهاجر صالح لمدة ستة أشهر وتجدد، وهددت بالاستقالة حال عدم إصدار هذا القانون، واصفه المزارع بأنها سوف تتلف بها المحاصيل لعدم وجود أيدي عاملة، في الوقت الذي ارتفعت أسعار الخضروات بشكل كبير في الأسواق، لعدم وجود أيدي عامله في المزارع.

وكشف المستشار العمالي بميلانو، عن شروط التقديم لقانون الإقامات الموسمية للأجانب المقيمين بدون أوراق ، بشرط أن يكون المهاجر قد دخل البلاد قبل 8 مارس الماضي، وعنده بصمات اليد عند الدخول، ويعمل في مجال الزراعة، وتربية الحيوانات، ومصايد الأسماك ، وأن يتقدم بعدها عن طريق صاحب العمل بأوراق غير مسجلة ، وسوف يتكلف تصريح الإقامة 400 يورو بجانب بعض الضرائب.

كما تلقي الوزير تقريراً من المستشار العمالي بجدة وليد عبد الرازق أحمد، أشار فيه إلي أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مددت إعفاء أصحاب العمل من غرامات تأخير سداد الاشتراكات لشهر أبريل 2020، لافته إلي أنه سيتم احتساب التأخير اعتبارا من 16 يونيو استشعارا منها للظروف المالية التي تمر بها منشآت القطاع الخاص بسبب تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد ، وسعيا منها للتخفيف علي هذه المنشاة.