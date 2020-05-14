أخبار مصر | لضمان التباعد.. برلماني يطالب بالاهتمام بمبادرة الرئيس الداعمة لركوب الدراجات

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر لضمان التباعد.. برلماني يطالب بالاهتمام بمبادرة الرئيس الداعمة لركوب الدراجات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، أن استخدام الدراجات يعد وسيلة التنقل الأكثر أمانا في ظل أزمة كورونا، مطالبا بعودة الاهتمام بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي الداعمة لركوب الدراجات، لضمان احترام التباعد الاجتماعي وتخفيف الضغط على النقل العمومي.

وأضاف بركات في بيان اليوم الخميس، أن الدراجات لها أهمية جديدة لأنها تساعد الناس على العودة للعمل دون المخاطرة بركوب الباصات وعربات المترو والتعرض للعدوى من فيروس كورونا، لتكون أفضل من إرغام الناس على ارتداء أقنعة على الوجه عند ركوب المواصلات العامة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن توفير دراجة لكل مواطن والحث على المشي سياسة عالمية جديدة لتصليح ما أفسدته كورونا من تأثير سلبي على اللياقة البدنية للمواطنين جراء المكوث في المنزل وللاستمرار أيضًا في تقليل أعداد الركاب في المواصلات العامة لمنع تفشي الوباء حتى بعد فتح المجال العام.

خروج 160 من مستشفيات لعزل وارتفاع أعداد المتعافين لـ2486

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 160 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2486 حالة حتى أمس.

2980 حالة تحولت نتائجها من إيجابية لسلبية

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2980 حالة، من ضمنهم الـ 2486 متعافيا.