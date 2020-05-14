أخبار مصر | وزير الإسكان يستعرض المشروعات التجارية بالعاشر من رمضان (صور)

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الإسكان يستعرض المشروعات التجارية بالعاشر من رمضان (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مجموعة من المستثمرين والمطورين العقاريين، لاستعراض الموقف التنفيذى لمشروعهم التجارى الخدمي بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بحضور قيادات الوزارة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، دعم الوزارة للمستثمرين والمطورين العقاريين، وتقديم كل أشكال الدعم والمساندة، من أجل تنفيذ المشروعات التجارية والخدمية والاستثمارية المختلفة بالمدن الجديدة، من أجل الإسراع بمعدلات تنمية تلك المدن، ودفع عجلة الاستثمار بها، وتوفير الخدمات المختلفة لسكانها، بجانب توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وخلال الاجتماع، استعرض المستثمرون، الموقف التنفيذى للمشروع التجارى الخدمي، الذي يقومون بتنفيذه فى مدينة العاشر من رمضان، وبالشراكة مع بعض المستثمرين الأجانب، وسيخدم سكان نحو ٨ محافظات، وسيوفر العديد من فرص العمل.